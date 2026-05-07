07/05/2026 16:56

美媒報道美伊正接近達成一份諒解備忘錄，伊朗外交部證實官方正評估美方提出的解決方案，並將在48小時內表態是否接受。市場樂觀情緒升溫，隔晚紐約期油挫穿百美元關口，帶動亞太區股市造好，日股長假後復市大升逾5.5%，韓股升逾1%，台股升近2%。港股在北水復市後成交額明顯比五一前有所提升，受惠中東利好疊加追落後因素，恒指今早裂口高開逾300點後全日徘徊高位，最終全日成功企穩26500之上，報26626，升412點或1.6%，主板成交近3125億元，連續第二日成交額達3000億元水平。升市下北水連續第二日淨流出，全日淨沽48億元。

隔晚美股晶片股持續熱炒，費城半導體指數升近4.5%。亞太區泛晶片概念承接美股升勢熱炒，中芯(00981)升2.5%，報76.75元；華虹(01347)升8.7%，報141.4元；英諾賽科(02577)升4.6%，報69.8元；壁仞(06082)升14.8%，報58.55元；天數智芯(09903)升4.5%，報597元。兩大韓股標的熱爆市場；XL二南方海力士(07709)升6.9%，報76.88元，六連升累升63.4%；XL二南三星(07747)升6.5%，報138.5元，四連升累升50.2%。

科技股全線造好，科指30隻成份股除發換股債美的(00300)捱沽之外，另外29隻成份股全線報升。科指重磅股飆升帶旺科指大升逾3%；阿里(09988)升5%，報140.9元；騰訊(00700)升3.1%，報477.4元；美團(03690)升2.1%，報84.25元；小米(01810)升1%，報31.12元；比亞迪(01211)升1.8%，報100.7元。

油價急挫拖累油價ETF及全線油股急挫；F三星原油期(03175)跌5%，報10.25元；中海油(00883)跌5.8%，報26.42元；中石油(00857)跌8.5%，報10.69元；中石化(00386)跌1.3%，報4.65元。

油價連日回吐支撐金價造好，紐約期金企穩4700美元後再展升勢，金價ETF及金礦股全漿省鏡；SPDR金(02840)升1.4%，報3410元；FL二南方黃金(07299)升2.9%，報29.48元；紫金(02899)升2.3%，報38.16元；招金礦業(01818)升2.6%，報29.8元；赤峰黃金(06693)升6%，報42.94元；靈寶黃金(03330)升9.1%，報23.16元。

和談將至，市場持續憧憬息口重新出現回落空間，地產股及內房股持續受追捧；潤地(01109)升0.5%，報35.5元；中海外(00688)升3.4%，報15.48元；龍湖(00960)升2.5%，報8.67元；恒地(00012)升1.1%，報34.56元；新地(00016)跌1.5%，報144元；長實(01113)升1.5%，報52.2元；新世界(00017)升6.4%，報9.66元。

恒指兩大升幅股份依次為創科(00669)及快手(01024)；創科收報126.3元，升10.3%，成交16.24億元；快手收報48.4元，升7.6%，成交58.2億元。

撰文：經濟通市場組