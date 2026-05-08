08/05/2026 08:51

要聞盤點

1、美股三大指數周四（7日）先升後倒跌，標指與納指於盤中創下新高後急速回吐，道指收市挫逾300點。市場焦點重回中東戰局風險，隨著美國總統特朗普擬重啟「自由計劃」於霍爾木茲海峽護航商船，投資者憂慮美伊爆發正面軍事衝突，刺激國際油價由跌轉升，觸發股市的避險拋售。道指收市跌313點，或0.63%，報49596點；標指跌28點，或0.38%，報7337點；納指跌32點，或0.13%，報25806點。1。中國金龍指數跌100點。日經指數開報62570點，升0.24%。

2、美軍中央司令部確認伊朗襲擊三艘美國軍艦，美軍反擊並打擊伊朗軍事設施，伊朗軍方稱美軍空襲伊朗沿海民用區域及油輪。美國總統特朗普稱此次行動為「輕輕一碰」，停火仍有效，但警告稱如果德黑蘭不盡快簽署協議，將遭到更猛烈打擊。受消息影響，油價V型反彈，盤中漲超3%。

3、美國國際貿易法院裁定，特朗普政府依據《1974年貿易法》第122條對全球徵收的10%關稅不合法。

4、紐約聯儲局長指聯儲局將確保通脹下降；明尼阿波利斯聯儲局長表示，若霍爾木茲海峽長期關閉，聯儲局下一步可能加息；波士頓聯儲行長支持淡化降息傾向；克利夫蘭聯儲局長預計利率將維持不變一段長時間。

5、紐約聯儲局調查顯示，4月美國消費者短期通脹預期小幅上升，長期通脹預期保持穩定。

6、美國勞工部公布，截至5月2日當周新領失業救濟人數按周增加1萬人至20萬人，低於市場預期的20.5萬人。

7、美國財政部長貝森特與保險監管機構會晤，討論私募信貸敞口問題。

8、特朗普下周訪華行程據悉將如期推進。據報白宮計劃邀請英偉達、蘋果、波音等公司行政總裁隨行，黑石與花旗行政總裁亦將同行。

9、截至4月底，中國黃金儲備達7464萬盎司，環比增加26萬盎司，為自2022年11月以來連續第18個月增持。

10、歐洲央行官員施納貝爾表示，若伊朗戰爭對通脹造成更持久影響，央行將不得不加息。

11、差估署最新《香港物業報告每月補編》顯示，3月私樓落成量404伙，按月減少62.17%。首季累積落成量1564伙，按年減少71.49%，創近7年新低。

12、工業機械人企業翼菲科技(06871)今日至下周三（13日）招股，每股作價30.5元，集資最多達7.5億元，每手100股，入場費3080.75元。公司預期於5月18日（星期一）掛牌，農銀國際為獨家保薦人。