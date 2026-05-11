11/05/2026 08:59

要聞盤點

1、美股上周五(8日)收高，標指及納指雙雙再創盤中及收市新高，三大指數本周均錄得漲幅，其中標指及納指延續連續第六周上漲格局。道指收市微升12.19點，或0.02%，報49609.16點；標指升61.82點，或0.84%，報7398.93點；納指升440.88點，或1.71%，報26247.08點。中國金龍指數跌33點。日經指數開報63410點，無升跌。

2、美國總統特朗普周日表示，伊朗對華府和平方案的回應「完全不可接受」，並稱德黑蘭一直在「耍花招」。今日亞洲早盤布倫特原油期貨應聲跳漲。伊朗媒體稱，有關伊朗提議稀釋部分高濃縮鈾並將其餘鈾轉移至第三國的說法不屬實。

3、以色列總理內塔尼亞胡表示，美以對伊朗的軍事行動尚未結束，因伊朗現有的濃縮鈾需要被移除，濃縮設施亦需要被拆除，而且伊朗支持的代理人仍然有導彈。

4、美國勞工統計局公布，4月非農就業職位增加11.5萬個，明顯高於市場預期，並錄得近一年以來首次連續兩個月增長，至於失業率則維持在4.3%。

5、密歇根大學5月美國消費者信心指數初值跌至48.2，低於市場預期，反映美國家庭對經濟前景仍然審慎。

6、芝加哥聯儲局長強調所有利率選項都在考慮範圍，並再次對通脹表示擔憂，認為價格壓力不僅僅來自能源衝擊。

7、美國國際貿易法院裁定特朗普的10%全球關稅無效後，司法部向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，該法院在上一輪關稅爭議中曾裁定特朗普政府敗訴。

8、中國國務院副總理何立峰將於5月12日至13日率團赴南韓與美方舉行經貿磋商。

9、據《南華早報》報道，字節跳動計劃將今年的人工智能基礎設施支出增加25%至2000億元人民幣。

10、據報DeepSeek計劃融資至多500億元人民幣，創始人梁文鋒個人可能出資最多200億元。

11、香港首季本地生產總值預估按年增長5.9%。財政司司長陳茂波表示，過去幾年的投資增長只是單位、甚至低單位數字，但今年首季投資按年增長17%，反映市場看好前景；數字中除部分是買機器等，有部分是與建築相關，反映樓市回穩且穩步向好，預期建築行業恢復力度更加大。