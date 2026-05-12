12/05/2026 11:59

日本傳媒報道，話日本型零食生產商卡樂B（Calbee）因為中東局勢緊張，導致溶劑和樹脂短缺，進而造成關鍵原料石腦油短缺，並影響印刷油墨的採購，今年五月下旬開始，會將旗下14款主要薯片轉為「黑白色」。





原油及石腦油（naphtha)，都係要用於現代包裝印刷，原油提煉後石化基礎原料，可用於製造溶劑及樹脂，由於供應不穩，已令溶劑、樹脂等原料出現供應限制、停供或大幅延遲。

事件反映左油價問題開始滲透各行各業，因為石油產品及副產品不論一般工業還是食品工業上，都要大幅度使用，之前都有香港洗衣店表示「洗一件蝕兩件」，因為俗稱「紅油」的免稅工業柴油價格由開戰前每公升6元升到近日17元，每月單是油費支出已增加過百萬。

話返兩頭，日本人係控制成本方面真係十分有天分，以前日本石油、鋼材入口不足，就發明「K-CAR」成功打入市場；日本食品長期都唔敢加價，因為佢地明白到自己地方嘅問題，連芽菜加價10YEN都要全公司出來「鞠躬道歉」。

今時今日連卡樂B都話要印「黑白色」，某程度其實係反映日本公司唔想增加成本，去轉嫁俾消費者，如果轉黑白色、但售價不變，博客就覺得，咪當「期間限定版」囉，反正入面味道係KEEP到咁好味，其實包裝印啲乜都無所謂啦。

