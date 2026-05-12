12/05/2026 17:30

港股內房板塊表現強勁，中海外(00688)及華潤置地近日股價急升，其走勢更與人民幣匯率同步反彈，引發市場關注。輝立證券董事黃瑋傑在經濟通《開市Good Morning》節目中表示，人民幣走強的確能減輕房企美元債壓力，但此輪內房股上漲的核心動力，其實來自於內地樓市在政策支持下出現的回暖跡象，但他建議投資者現階段應以穩健為主，避免高位追入，同時切記避開出險民營房企。

中海外累升近35%，潤地創新高

內房板塊近期表現強勢，成為市場焦點。中海外自4月29日啟動升浪，短短八個交易日內累計最大漲幅達34.8%，昨日觸及近期高位16.66元；華潤置地同樣在29日展開升勢，今日更創出39.88元的新高。有人關注到這波升勢與人民幣匯率高度吻合：人民幣自4月29日觸及近期低位，30日起強勢反彈，目前已觸及超過三年高位。

不過人民幣升勢似乎未完，大行仍在調高對中國匯市的看法。其中高盛將3個月目標價由6.85，調高至6.8，12個月目標價則由6.7，調升至6.5；摩根資管指出，料「習特會」成推動升至6.5的催化劑。黃瑋傑回顧，一年前在貿易戰背景下，許多大行曾看淡人民幣，甚至有預測看至7.5水平，但最終預測失準，他認為大行在修正觀點後，看錯機會較低，因人民幣已呈現明確的升值趨勢，而且中國出口數據強勁，4月出口按年增長14.1%，遠超市場預期。黃瑋傑指出，最新CPI數據已由負轉正，雖然部分源於輸入性通脹，但這也降低了人行短期內急於降息的必要性。而貨幣政策保持穩健，將對人民幣匯率構成支持，直接減輕負有美元債務的內房企業還款壓力。

聰明錢早已下注優質內房股

然而他強調，匯率因素僅是利好的一部分，並非推動內房股價上漲的關鍵。近期板塊上漲的核心動力，在於內地樓市出現回暖信號。他提到，傳統銷售旺季「金三銀四」期間，全國已有23個城市出台了合計28條樓市支持政策，涵蓋公積金、購房補貼及「以舊換新」等措施，刺激一線及重點城市樓市出現「小陽春」，部分城市甚至出現「日光盤」現象。他認為，樓市銷售好轉才是能真正扭轉內房企業業績預期的根本因素。

在投資策略上，黃瑋傑直言，雖然人民幣升值對美元債較高的民營房企邊際利好更大，但這類公司本身財務風險猶存，匯率波動並不能從根本上解決其債務問題，他建議投資者不應貪圖波動性大、負債高的小型房企可能帶來的潛在高回報，尤其在該公司基本面尚未明確改善之際。至於部分財務穩健、擁有央企背景的內房股，股價自3月樓市稍有復甦時已率先上漲，目前價格或已部分反映利好，追入有點遲，應等待股價回調時再考慮買入。

撰文：經濟通記者汪澤妍