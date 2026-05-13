13/05/2026 15:19

繼去年10月釜山面晤拍板「關稅戰」休兵後，周四（14日）即將上演的新一輪「習特會」，如何維持中美的脆弱平衡備受矚目。Pagoda智庫共同創始人及經濟研究總監徐家健接受訪問時表示，美國對華政策正在逐漸轉向，特朗普今次訪華料盡量「談生意」式對話，為中期選舉尋求利好因素。他並指，AI下一浪將有更多應用層公司脫穎而出，而中國在此方面勝算較高。

訪華料為中期選舉攞彩

特朗普開啟8年來再訪華，周三（13日）晚飛抵北京。眼見中國去年貿易順差刷新歷史紀錄，以及月初首次動用《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》反制美方長臂管轄，徐家健相信，特朗普已發現加關稅「此路不通」，美國某程度上亦已接受「中國發展不太容易被打壓得到」的事實，因此整個對華政策正開始漸轉方向。

具體而言，自特朗普首個總統任期（2017年至2021年）開啟對華關稅戰及高科技封鎖，到拜登其後上任（2021年至2025年）未見鬆手，但打壓結果未見有效，且美企做少了生意。因此，到特朗普第二任期，開始轉用間接施壓、找麻煩的手段，例如借切斷委內瑞拉、伊朗對華出口石油，以此作為談判籌碼。

「他訪華時（預計）都是盡量以談生意的模式去談……看看有甚麼可以幫我多買一些，總之讓他可以拿回去交得到成績，讓他中期選舉有一些利好的因素，之後放一些對中國略有利的政策。」

晶片主導轉應用層較量

中美激烈競爭的一大領域當屬人工智能，消息指，今次「習特會」將尋求設置護欄，防止AI競爭演變成危機。徐家健認為，早期由晶片主導的格局正在改變。「接下來那一浪，人工智能板塊中會有愈來愈多應用的公司脫穎而出。」未來兩年，應用層面的競爭將慢慢浮現，而這方面無疑中國更具優勢。

他以兩個與馬斯克有關的例子說明：第一是支付系統，PayPal最早做出來，但之後中國的支付系統做得規模更大、更方便、更成功；第二是電動車，Tesla當年信心爆棚看不起中國電動車，現在卻被中國追上來。

他預期，最終AI競賽將不再是「贏家全取(winner-take-all)」，而可能更傾向中美各自發展，「你有你的系統，我有我的系統」。

人民幣自由流通是關鍵

對於坊間甚囂塵上的「美元神話崩潰」論，徐家健直言，短期內美元霸權會持續，最大原因是「人民幣始終不是一個自由流通的國際貨幣」。他回顧歷史，指歐元、日圓都曾嘗試挑戰美元，但最終發現「沒有甚麼必要需要兩種國際貨幣」。即使美元佔國際貿易的比例時有起伏，但「一哥」地位仍是很難去挑戰。

他續指，儘管「自由流通」是相當重要的決定因素，但長遠而言，無論是金磚五國內需崛起，而不再受限於對美交易，還是香港未來利用區塊鏈技術作為誘因，打破使用美元的習慣，都會逐漸發展，「所以大約一步一步來」。

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