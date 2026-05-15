17/05/2026 10:55

美國通脹情況升溫，今年內美聯儲局的減息預期有所降溫，建行亞洲推出港元定存優惠，全新／晉身成為私人財富客戶，以合資格資金（為客戶資產管理總值之20%，上限為等值50萬元）開立3個月定期存款，可享高達6.88厘特惠定存年利率。

（資料圖片）

南商推出「全新或升級南商理財客戶專享」定期存款優惠，3個月港元定存年息高達2.68厘，存額由100萬元至500萬元，適用於全新或升級南商理財客戶以新資金透過分行辦理。

大新銀行3個月港元定存年息高達3.3厘，適用於「WOW港元定期存款優惠」，合資格之全新VIP客戶一個月內未曾持有銀行戶口，必須於今年6月至2027年1月期間維持戶口結存不少於100萬元，以新資金成功開立指定存款金額之定期存款。

數字銀行方面，匯立銀行（WeLab Bank）推出特選客戶專享定存優惠，3個月、4個月、6個月、8個月及12個月存期，均為2.65厘，12個則有2.7厘，起存額僅為10元，不分新舊資金。

定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新6個月加至2.6厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組