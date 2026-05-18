18/05/2026 14:00

奧迪、蘋果、耐克……或減價、或裁員，連同4月內地居民貸款大幅縮水7869億元（人民幣．下同），無不跟4月雙雙陷入負增長的城鎮消費品零售額、商品零售額遙相呼應。不過，出口持續強勁，通脹共振上行的背景下，人民幣升勢注定未到終點。

珠寶、汽車、家電銷售齊遇冷

國家統計局周一（18日）揭盅4月重磅數據，焦點之一的社會消費品零售額，按年增速跌至0.2%（預期：1.6%）的近三年半最低；其中，商品零售繼2022年多個月份錄負增長後再按年縮水，最大拖累的金銀珠寶、汽車、家電音像類，分別按年暴跌21.3%、15.3%、15.1%。車市寒意逼人，理想（02015）上周末正式上市的L9 Livis較預售價急降5萬元，以價換量重奪銷售動力之意不言而喻，惟拖累股價半日瀉14%。

4月金銀珠寶、汽車、家電音像類零售額，分別按年暴跌21.3%、15.3%、15.1%。(AP)

值得留意的是，通訊器材類零售雖按年增6.2%，但按月急跌三成，部分解釋了近日蘋果、華為、小米（01810）三大手機商不約而同促銷，降幅高達1000至3000元。

盡管實物消費因補貼退坡、需求前置而低迷，但首4月旅遊、文體、休閒等服務類零售額均維持兩位數增長，印證消費重心轉移。中證監周末明言支持優質高效發展的智能消費、IP文創，勢成需求端未來新引擎。

外貿競爭力增＋通脹雙軌上行

再看供給端，4月規模以上工業增加值按年增4.1%（預期：5.9%），雖回落至2023年7月以來最低，但裝備製造業、高技術製造業增加價分別按年增8.7%、12.6%，折射產業結構、出口結構雙升級，勢續鞏固全球市場份額。數據顯示，中國出口量全球佔比超50%、70%、90%的產品類別，2024年就已達315、116、23個。換言之，外貿競爭力與日俱增。

加上4月PPI一舉創下2.8%的45個月新高，首季按年增15.5%的全國規模以上工業企業利潤總額料持續改善，物價拐點或提前到來。

去年11月至今，人民幣兌美元強勢升值。

出口無需依賴低匯率，而通脹雙軌上行，意味自去年11月以來的人民幣兌美元持續走強動力將持續。事實上，人民幣兌美元中間價繼去年升值逾2%後，1月24日首次升穿7算，本月再突破6.85關口，大摩、高盛已分別上調年底預測上調至6.75、6.7。

總而言之，盡管監管層嚴防2014年式的投機熱錢流入，卻顯然樂見實體經濟與資本市場的良性共振，最終借外貿結構升級和人民幣強勢的底氣，解決整體內需疲軟、樓市流動性不足的兩大棘手難題。

撰文:金子安