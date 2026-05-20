20/05/2026 09:20

美債拋售壓力龐大，儘管美國副總統萬斯認為在新一輪美伊談判取得「相當大進展」，資金面顯示市場憂慮未有縮減，隔晚指標性十年期國債孳息率再次升破4.6厘，三十年期更一度升至5.2%，創自2007年金融海嘯前夕以來新高。隔晚美股受壓；道指跌322點報49368，納指跌220點報25870，標普跌49點報7353。

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*中概、ADR仍偏弱*

中概股個別發展；阿里巴巴升1.79％報135.64美元，拼多多升2.50％報97.34美元，京東升2.47％報32.38美元，百度跌0.02％報137.68美元，萬國數據跌3.14％報40.41美元，金山雲跌1.88％報14.59美元，理想跌3.06％報16.18美元，蔚來跌2.38％報5.74美元，小鵬跌0.80％報14.94美元，攜程跌0.75％報48.95美元，貝殼升5.17％報17.80美元，富途跌5.47％報124.50美元。

ADR普遍較港股走弱；騰訊(00700)ADR較港股低0.18％，折合459.2港元；小米(01810)ADR較港股高0.18％，折合30.7港元；美團(03690)ADR較港股低0.25％，折合82.8港元；友邦(01299)ADR較港股低0.49％，折合85.5港元；滙控(00005)ADR較港股低1.20％，折合138.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.58％，折合407.6港元。

*亞股維持弱勢，昨日升市下牛倉未肯放手料續爭持*

昨晚恒指夜期跌102點報25603，較現貨低水195點。今早起亞洲區股市跌勢持續，日股跌逾1％穿60000關，韓股曾跌逾2％。港股雖然昨日250天線上反彈，但弱勢未改，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25660，跌114點，較現貨低水138點。

參考恒指牛熊證街貨分布，昨日反彈市遏止了牛證街貨急增速度，但最重貨區仍為於25200至25299，涉1577張對應期指張數，仍為目前大市較重要支持水平。以目前黑期等指標來看，至今港股仍未找到向上反彈原因，即使有資金在250天線（現約25604）上押注爭持，即市料先繼續在此指標上下爭持，但市況「久陰不升」最終托市動能將被耗盡。

撰文：經濟通市場組