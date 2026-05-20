20/05/2026 18:23

美國加息預期升溫，市場預期美息或不減反加，多家本地銀行推新優惠及上調港元定存年息，以搶佔更多港元資金。

（ 資料圖片）

南商1個月港元定存高達3.48厘

南商推出「新客戶專享定期存款」港元定存優惠，1個月港元定存年息高達3.48厘，存額為1萬元至15萬元，新客戶需於2026年5月20日至2026年9月30日期間成功開立帳戶後透過網上銀行或手機Apps辦理定期。

信銀國際3個月加至2.7厘，平安數字銀行2.75厘

中信銀行國際3個月、6個月及12個月港元定存加至2.7厘、2.6厘及2.6厘，起存額1萬元，以新資金透過電子渠道辦理。另外，東亞銀行低門檻3個月、6個月及12個月分別為2.45厘、2.55厘及2.55厘，起存額10萬元，適用於全新顯卓理財客戶；至於起存額200萬元，3個月、6個月及12個月港元定存則高達2.5厘、2.6厘及2.6厘。

平安數字銀行港元定存年利率3個月、6個月以及12個月分別高達2.75厘、2.6厘以及2.85厘，適用於新舊客戶以新資金辦理，存款額由100元至100萬元。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組