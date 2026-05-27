27/05/2026 08:59

儘管美伊爆發衝突令停火面臨考驗，但美股周二（26日）仍實現四連漲，投資者看好雙方接近達成協議重開霍爾木茲海峽。

受人工智能基礎建設需求持續爆發，納指大升1.19%，報26656.18點，標指揚升0.61%，報7519.12點，兩者均創盤中及收市新高，而道指則微跌0.23%，報50461.68點。

記憶體大廠美光科技(US.MU)成為盤中最大亮點，在大行唱好下股價狂飆19.3%，總市值歷史性首度突破1萬億美元大關。瑞銀最新報告將美光目標價由535美元上調逾兩倍至1625美元，認為其受惠於AI長約鎖定出貨量，未來仍有極大上漲空間。

受此樂觀情緒帶動，西部數據(US.WDC)與SanDisk(US.SNDK)等同業亦分別升8.3%及7.5%。

現貨金單日挫1.5%

國際金價遭遇顯著的下行壓力，現貨黃金單日挫1.5%，報每盎司4499美元，而紐約期金亦錄得0.5%的跌幅，報每盎司4529美元。

受中東地緣政治局勢出現緩和跡象影響，國際油價經歷大幅震盪。紐約期油跌幅約3%，報93.61美元，最低曾見每桶89.41美元。布蘭特期油亦跌3.7%，報每桶96.47美元。

美匯指數偏強，單日升約0.16%，報99.16。美元兌日圓窄幅拉鋸，日內升0.2%，報159.33。歐元兌美元匯率受美國高息預期及避險情緒影響而維持在1.163附近的窄幅震盪，報1.1628，微跌0.1%。

撰文：經濟通國金組