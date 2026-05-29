29/05/2026 08:54

受最新通脹數據回落及美伊有望延長停火協議的利好消息，美股三大指數於周四（28日）全面走高並再創收市新高。市場風險偏好顯著升溫，推動資金加速流入以雲計算及半導體為首的科技板塊。

道指收市升24.69點，或0.05%，報50668.97點；標指升43.27點，或0.58%，報7563.63點；納指升242.74點，或0.91%，報26917.47點。

據報美伊談判代表已就為期60天的諒解備忘錄達成共識，計劃延長停火並針對伊朗核計畫舉行進一步會談，但有待白宮批准。同時有消息指出，伊朗預計將在協議落實後30天內清除霍爾木茲海峽的水雷，以恢復國際船隻的安全通航。

大市整體呈現破頂格局，雲數據平台供應商Snowflake(US.SNOW)公布超出預期的第二財季指引，帶動當季營收及盈利雙雙勝過預期。股價單日飆升逾36%。

記憶體晶片股大幅走高

半導體板塊亦跟隨大市向上，記憶體晶片股大幅走高，其中Sandisk(US.SNDK)股價攀升超過3%。高通(US.QCOM)及AMD(US.AMD)等晶片巨頭亦受到市場追捧，同時錄得逾4%顯著升幅。戴爾股價盤後漲幅擴大至22%，此前該公司上調財年銷售展望。

國際油價靠穩，紐約期油報約每桶88.91美元，微升0.2%，布蘭特期油則報92.68美元，微升0.4%。

國際金價向上，現貨黃金於盤中遭遇阻力並一度失守每盎司4400美元關口，尾市轉升約1%，報每盎司4501美元。同時，紐約期金亦曾一度跌穿4400美元水平，日內報每盎司4533美元，升1.1%。

美匯指數反覆偏軟，盤中一度高見99.5水平，尾市回落至99.01，跌0.2%。美元兌日圓匯率早段高見159.65，其後回落至159.25，跌0.15%。歐元兌美元出現震盪向上格局，匯率一度低見1.1586，尾市報1.1649，升0.2%。

撰文：經濟通國金組