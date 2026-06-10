10/06/2026 08:54

美股周二（9日）經歷劇烈震盪，三大指數走勢大起大落，最終收市個別發展。由於科技股遭拋售，納指跌250.84點。

道指收市升86.1點，或0.17%，報50872.11點；標指跌19.08點，或0.26%，報7386.65點；納指跌250.84點，或0.97%，報25678.82點。

大市早段曾因中東持久停火的憧憬帶動能源價格回落而短暫上揚，道指輕微高開28點後，初段買盤一度湧現，推動升幅最多擴大至474點。惟大市高位承接乏力，隨後沽壓沉重，道指一度急劇倒跌574點，下試50211點的盤中低位。全日高低波幅超過1000點。

美國總統特朗普指控伊朗在霍爾木茲海峽上空擊落美軍阿帕奇直升機，揚言將作出強硬回應，令美伊衝突再度升級。儘管他數小時前曾宣稱最快本周內可與德黑蘭達成協議，但其最新的強硬表態直接打破市場的樂觀情緒。

晶片股在經歷前一日的反彈後迅速失去上漲動力，反映市場對半導體板塊高估值的擔憂持續發酵。費城半導體指數盤中一度大跌8.5%，其後跌幅收窄，收市下跌1.9%。

本周市場焦點落在估值高達1.77萬億美元的SpaceX，該公司預計於6月12日進行IPO，預料將從股市抽走大量流動性。投資者提前從高風險科技股中獲利了結，進一步加劇納指板塊的下行壓力。

科技巨企方面，蘋果(US.AAPL)在舉行全球開發者大會(WWDC)後未有帶動股價造好，收市跌3.6%。特斯拉(US.TSLA)跌3%，英偉達(US.NVDA)跌0.2%，Meta(US.META)跌0.1%，微軟(US.MSFT)跌2%，谷歌(US.GOOG)升0.3%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.4%。

現貨金下跌1.3%

國際金價顯著受壓，現貨金下跌1.3%，失守4300美元關口，報每盎司約4264美元。紐約期金亦同步走弱，跌幅達1.7%，報每盎司約4285美元。

國際油價顯著回落，紐約期油報每桶87.97美元，跌3.6%；布蘭特期油報91.37美元，跌3%。

美匯指數於100關口附近反覆整固，報99.91，輕微回落0.08%。美元兌日圓匯率跌至160.37水平，單日升約0.1%。歐元兌美元匯價呈現區間震盪格局，早段高開後受壓回落，目前企穩於1.153至1.154水平附近，升幅約0.1%。

美國商務部報告指出，受惠於戰爭帶動原油出口量創下新高，4月份商品和服務貿易逆差收窄至559億美元，優於預測的561億美元。此數據較3月份減少約700億美元，而今年迄今的整體逆差更較去年同期大幅下降2135億美元，降幅高達49%。

撰文：經濟通國金組