11/06/2026 09:02

美股周三（10日）全面重挫，三大指數均錄得顯著跌幅，道指大挫953點，失守5萬點大關。

道指收市跌953.33點，或1.87%，報49918.78點；標指跌119.66點，或1.62%，報7266.99點；納指跌509.32點，或1.98%，報25169.5點。

晶片股大洗牌迎SpaceX上市

市場高度關注的美國5月消費物價指數(CPI)出爐，按年大幅飆升4.2%，高於前值的3.8%，創下自2023年4月以來的三年新高。加上美國總統特朗普對伊朗發出強硬的軍事警告，進一步推高國際油價並打擊市場情緒。

同時，即將進行的SpaceX超大型IPO引發市場的資金輪動效應，導致早前強勢的晶片股遭遇猛烈拋售。

半導體板塊成為本輪跌市的重災區，接連拖累大市表現。英偉達(US.NVDA)跌3.7%，AMD(US.AMD)瀉4.9%，而博通(US.AVGO)亦下跌5.1%，美光科技(US.MU)跌4.7%。

其他科技巨企方面，特斯拉(US.TSLA)跌3.8%，Meta(US.META)跌2.3%，蘋果(US.AAPL)升0.4%，微軟(US.MSFT)跌1.5%，谷歌(US.GOOG)跌2.5%，亞馬遜(US.AMZN)跌2.5%。

國際油價應聲上揚，紐約期油報每桶90.51美元，升2.6%；布蘭特期油報每桶93.54美元，回升2.2%。

現貨金急挫4.1%

國際金價面臨龐大拋售壓力。現貨金急挫4.1%，盤中跌穿4100美元大關，報每盎司4082美元，紐約期金則跌4.2%，報每盎司4107美元。

美匯指數小幅回落，報99.98點，日內基本持平，盤中最低觸及99.71。美元兌日圓盤中最高觸及160.54日圓，升約0.1%。歐元兌美元窄幅上落，報1.1543，基本持平。

撰文：經濟通國金組