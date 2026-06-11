11/06/2026 16:43

美國5月份消費物價指數(CPI)按年升4.2%，創三年來最高升幅，利率期貨市場顯示聯儲局年底前加息一次已經無懸念，加上美伊衝突升溫推高市場恐慌情緒，環球市場下跌。港股開市仍穩，盤中甚至倒升，但其後阿里(09988)帶頭捱沽，拖累港股重新下跌，甚至下探至兩萬四以下水平，創去年7月以來新低，以昨日牛熊證倉位計，兩萬四位置以上牛證持倉超過3200張。午後金融股帶頭走強，恒指回至24200之上，全日收報24249，跌158點或0.6%。恒生中國企業指數收報8217，跌101點或1.2%。恒生科技指數收報4655，跌69點或1.5%。主板成交收窄至2886億元，港股通淨流出27億元。

國家據報出手2萬億元人民幣在全國修建數據中心，挑戰美國AI科技龍頭地位，市場擔心可能會影響內地大型科企的定價和未來回報，加上北京市監約談五大電商平台，要求就虛假宣傳促銷等問題整改，阿里(09988)全日急跌5.37%，報107.4元，暫連跌7日累計跌幅17.3%，京東集團(09618)跌2.94%，報108.9元；騰訊(00700)跌。8%，報457.2元，百度(09888)跌3.08%，報113.1元，美團(03690)跌1.14%，報78.1元。

美軍連續第二日打擊伊朗，金融股反漲，友邦(01299)漲4.98%，報73.75元，滙控(00005)升2.37%，報138.5元，渣打(02888)升2.06%，報193.2元，中銀香港(02388)升1.82%，報47.12元。

極兔速遞(01519)今年涉多宗安全事故被國家郵政局調查，中染藍魔咒全日跌4.89%，報8.36元，百濟神州(06160)同跌4.66%，報155.4元，至於中鋁(02600)反升1.13%，報9.85元。

新奧能源(02688)跌5.07%，報49.08元；泡泡瑪特(09992)稱非LABUBU商品海外收入佔比超五成，市場持續唱好，股價再升3%，報178.3元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中芯(00981)。中芯收報73.3元，升1.3%。

撰文：經濟通市場組