12/06/2026 07:47

美伊衝突自4月暫時停火以來，經過多輪談判本應迎來轉機，美方宣稱協議即將達成之際，卻突然對伊發動大規模空襲。局勢逆轉並不意外，因美國管不住盟友以色列，卻作出以戰迫和的豪賭，令持久停火變得遙遙無期。

以色列使絆子，阻美伊締協議

過去兩個月，在中國和巴基斯坦積極斡旋下，伊朗同意重開霍爾木茲海峽，緩解能源危機。美國總統特朗普（Donald Trump）多次樂觀表態，談判進入最後階段，很快便可簽協議。就在談判看似推進之際，美軍阿帕奇直升機日前遭伊朗無人機擊落成為轉折點，美方隨即發動「自衞式攻擊」，連續兩天向伊朗軍事設施、儲水庫發射導彈攻擊，伊朗亦對駐科威特和巴林的美軍基地施襲還擊，並下令全面封鎖霍爾木茲海峽。

表面上看，引爆美伊再度交火的是美軍直升機被擊落，但真正的導火線是特朗普對伊朗的拖延戰術感不耐煩。5月底，特朗普對協議內容臨時增加兩項條款：要求伊朗在60天內降低濃縮鈾濃度，以及不再向通過海峽的商船徵收通行費，伊朗要求5天時間考慮，卻沉默了近兩周。美軍直升機事件給特朗普一個向伊朗施壓的藉口，威脅伊朗若不簽署協議，轟炸陸續有來，明顯是以戰迫和。

同時，特朗普此時撕毁和平假象，與美國國內嚴峻的經濟與政治壓力有關。特朗普民望跌至29%新低，通脹升至4.2%的三年高位，令共和黨中期選舉選情告急。對外發動一場有限度的戰爭，可轉移國民的注意力。

讓美國陷入泥沼的是核心盟友掣肘，不斷為美伊談判使絆子。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）幾經艱苦才成功游說美國對伊朗動武，自然想一勞永逸將這個宿敵打殘，若美國此時抽身而退，自己的圖謀便半途而廢，自然千方百計破壞談判。

以色列持續對黎巴嫩真主黨目標發動攻擊，認為是鏟除伊朗代理人威脅的必要行動。伊朗堅持任何協議須涵蓋黎巴嫩停火，否則視為無效。特朗普為此多次透過電話用粗口斥責內塔尼亞胡，要求以軍停止在黎巴嫩的軍事行動，否則會讓以色列孤立無援。可是，以軍只是縮小行動規模，並未完全停止，凸顯以色列桀驁不馴，美國難以駕馭。

油價高居不下，全球埋單捱苦

理論上，美國可以凍結每年38億美元軍援、切斷攻擊性武器供應、在聯合國上不幫以色列。但現實中，以色列游說集團深度捆綁美國國會，特朗普又面臨中期選舉壓力，根本不敢徹底撕破臉，結果是美國被盟友牽着鼻子走。只要內塔尼亞胡還在位一天，美伊持久停火就只能是空中樓閣。特朗普發現無法有效約束以色列，與伊談判無效，惟有重新轉向以武力逼迫的脅迫外交。

戰事再起，海峽再度被封鎖，油價卻沒有飈升，這讓特朗普得以吹噓自己成功護送200艘油輪離開波斯灣，讓逾1億桶原油流入市場，成功穩定國際油價。然而，這份平靜極度脆弱。

海峽關閉，預示中東能源更長時間供應中斷，油價將高居不下。國際能源署警告，若全球石油庫存以目前速度下降，到7至8月便到了危險水平。摩根士丹利警告，當庫存枯竭時，布蘭特油價每桶可能飈升至130至150美元，增加全球經濟下行風險。惠譽評級已將2026年全球經濟增長預測下調至2.4%；OECD警告，若衝突久拖不決，歐元區經濟可能出現負增長。

油價高居不下，意味輸入性通脹將會持續惡化，石腦油、化肥短缺衝擊亞洲化工業和農業。各國央行陷入兩難：加息遏制通脹，可能加速衰退；若按兵不動，則物價飛漲，屆時將面對滯脹挑戰。

美國不能將中東和平建立在單方面武力威懾與對盟友的無底線縱容之上，需要展現真正的政治決心，果斷在盟友綁架與國家戰略利益之間劃清界線，否則這場博弈最終只會反噬自身，不但損害超級強國的威信，更要全世界為其埋單。