12/06/2026 13:26

周大福(01929)公布業績，截至今年3月底止全年盈利升約52%至90億元，符合早前盈喜預告，末期息增四成至0.45元，收入增5%至944億元，集團同時公布4月至5月零售值按年增長14.7%，其中港、澳及其他市場增長44%。管理層料2027財年收入錄中至高單位數增長，目標2030財年將國際業務的零售值提升一倍。績後雖然大行看法分歧，瑞銀及中信里昂更下調其目標價，但股價今早（12日）仍飆逾15%，宜趁機沽貨？應如何部署？

（周大福官網截圖）

全年純利按年升52%收入增5% 末期息增四成至0.45元

周大福公布，截至2026年3月31日止全年純利90.04億元，按年升52.2%；每股基本盈利0.91元，派發末期息0.45元，按年增加40.6%。全年股息每股共0.67元，按年升28.8%。全財年全年派息率約73.4%。期內收入943.98億元，升5.3%。

另周大福公布，由2026年4月1日至5月31日，零售值按年增長14.7%，當中中國內地升10.3%，港、澳及其他市場則增長44.1%。兩者同店銷售則分別增長19.7%、40.6%；計價黃金首飾同店銷售分別增長35.1%、57.4%。

料2027財年收入中至高單位數增長 目標2030財年國際業務零售值翻倍

集團首席財務官葉家盈表示，公司第一季同店銷售增長強勁，內地與香港市場均錄得理想增幅，表現優於預期。她表示，第二季趨勢預計延續，儘管下半年仍存在不確定因素，但對完成全年目標有信心。她預計，2027財年收入錄得中至高單位數增長，主要由同店銷售增長帶動。其中內地同店銷售增長目標為高單位數字，而香港及澳門則預期達到低雙位數字增長。

集團副主席鄭志雯表示，計劃於2030財政年度完成零售點的全面翻新與升級，另計劃於中國內地開設更多新設計的高端形象門店，數量將會從目前的8間大增至2030財政年度的50間。集團董事總經理黃紹基表示，金價近期由高位大幅回調至每盎司約4000美元水平，雖然面對金價下跌及市場波動，但認為消費者購買黃金產品的主要驅動因素是設計、文化故事及整體體驗，同時令集團的黃金業務更加暢旺。

集團目標2030財年將國際業務的零售值較2026財政年度提升一倍，並將國際市場門店擴張至逾100間，展望2030年目標維持25%以上的高股本回報率。

（周大福官網截圖）

瑞銀：派息比率低於預期惟業績指引勝預期 降目標價至16元

不過，周大福公布業績後遭部分大行下調目標，其中瑞銀發表研究報告，將目標價由18.5元下調13%至16元，維持「買入」評級，最大原因為公司盈利符合預期但派息仍低於該行預期，本年度派息比率為73%，較2025年度的88%有所下降，但仍符合管理層70%至80%目標區間。另瑞銀指，集團2026財年收入及淨利潤分別為944億元及90億元，按年增長5%及52%，符合公司早前發出的正面盈利預告。集團在4至5月期間表現改善，中國內地零售店、加盟店及香港澳門店的同店銷售增長分別為19.7%、15.2%及40.6%，較3月季度的0.2%、跌5.8%及40.1%有所改善，帶動4至5月銷售按年增長14.7%。

瑞銀又提到，基於管理階層的指引，該行預期2027財年（本年度）淨利將按年增長12至18%，受惠港澳同店銷售上升以及預計金價維持4300美元上落。考慮到近期強勁的同店銷售額成長和高於預期的業績指引，將其2027至2029財年每股收益預期上調1至5%，預期2027年度預期市盈率為15倍，股息率約為7厘。

中信里昂：金價波動恐帶來毛利率壓力 降目標價至10.7元

中信里昂則指，周大福2026財年下半年業績符合預期，4月至5月交易表現令人鼓舞，但2027財年指引喜憂參半，強勁的收入增長被金價波動帶來的毛利率壓力所抵銷，維持「持有」評級，目標價由11.2元下調至10.7元。對於2027財年，該行預測銷售點淨關閉數目放緩至約500間，中國內地/非中國內地同店銷售增長分別為按年升8%/升18%，帶動銷售按年升5%。根據周大福假設的金價為4300美元/盎司，該行預測毛利率/營運利潤率為26.5%/14%，與指引一致，惟若金價較弱，可能令銷售組合轉向較低毛利的計重產品，從而帶來毛利率下行風險。該行估計黃金貸款收益約5億元，預期2027財年核心淨利潤按年增長12%至100.99億元。

中信里昂提到，周大福指引2027財年銷售按年中至高單位數百分比增長，中國內地/非中國內地同店銷售增長分別為高單位數百分比/低雙位數百分比。該行預測2027財年淨利潤按年增長12%，當中包括約5億元黃金貸款收益。將2027至28財年銷售預測上調0至1%，但將淨利潤預測下調2至4%，以反映2026財年業績及毛利率下行風險。

富瑞：4及5月香港及中國同店銷售強勁 維持目標價17.2元

富瑞稱，周大福2026財年淨利潤增長52%，符合公司於5月6日發布的盈喜範圍44%至55%。4月及5月香港及中國市場同店銷售表現強勁。因此，公司指引2027財年銷售按年中至高單位數百分比增長。根據2027財年趨勢，該行將其2027/28財年淨利潤預測分別調整11%/1%，特別反映2027財年對沖收益。該行亦引入2029財年預測。目標價維持17.2元，隱含2027/28財年17/17倍市盈率，收益率6至7%，具吸引力，維持「買入」評級。

滙豐研究表示，周大福2026財年業績符合預期，維持「買入」評級，目標價由13.5元上調至14.8元，基於滾動至2027財年每股盈利及目標市盈率13.7倍。集團全年派息比率為73.4%，低於滙豐研究預期的85%，但仍在管理層70至80%目標範圍內。每股股息按年增長29%至67仙，淨利潤增長52%。現貨金價目前為每盎司4100美元，較2026財年年結時的4608美元下跌11%，惟金價回調不會阻礙盈利增長，反而刺激重量類黃金珠寶需求，同時減少對沖虧損。管理層估計，假設2027財年結束時金價為每盎司4300美元，公司將錄得小幅對沖收益。預期這些利好因素將大致抵銷營運利潤率正常化的負面影響，2027財年營運利潤率預期由2026財年的20%回落至14%。滙豐研究預測，2027財年淨利潤率將按年擴大100個基點至10.5%，支持股息按年增長19%。較低的金價亦應改善營運資金效率，增強派息能力。

麥嘉嘉：業績受惠品牌轉型及產品結構改善 12元以下值博上望13.8元

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，周大福今次毛利率擴闊至32%，經營溢利率亦升至20%，可見集團於品牌轉型及產品結構改善下，實質反映於盈利表現上。在金價高波動環境之下，其實公司成功由受金價影響較大的金重形式轉向設計的溢價，見其在傳承及高端系列佔比有所提升，帶動到盈利質素改善。而其港澳同店銷售增長也有雙位數，主要受惠黃金稅制及旅遊復甦。市場現時看來較傾向將周大福視為防守性較好的優質消費股標的，而經過今日大升後，短期區間波動範圍有機會上移到12至13.8元，而因今日反彈幅度較大，技術上要留意高位鎖定利潤帶來的壓力，於12元以下會有些值博空間，先上望13.8元。

周大福半日升17.36%收報13.05元，成交7.37億元。其他金飾股亦普遍造好，周生生(00116)升6.19%報10.64元，周六福(06168)升5.63%報17.45元，六福(00590)升4.76%報22.46元，景福(00280)升2.04%報0.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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