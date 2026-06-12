12/06/2026 16:43

美國總統特朗普聲稱與伊朗達成停戰協議，預計最快於本周末簽署，市場憧憬中東局勢降溫，隔夜國際油價跌逾2%，今日（12日）於亞洲時段再跌約3%，航空股集體反彈，其中昨日（11日）齊破底的國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)均彈逾半成，國泰(00293)則升近2%。值得留意，人民幣中間價今日升41點子報6.8109，創逾40個月新高，人民幣強勢有利外債重的中資航空公司，航空股可否再吼？內地三大航抑或國泰較值博？

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特朗普稱美伊最快周末簽停戰協議 布蘭特油價跌穿90美元

美國總統特朗普宣布取消原定對伊朗發動的打擊行動，聲稱與伊朗剛達成一項停戰協議，雖然細節尚未敲定，但預計協議最快可能於本周末在歐洲簽署。縱使伊朗反駁稱，尚未就協議作出最終決定，市場憧憬中東局勢降溫，隔夜紐約期油收市跌2.58%，報87.71美元；布蘭特期油挫2.92%，收報90.38美元；兩者今早於亞洲時段再跌約3%，後者亦跌穿90美元。

值得一提，特朗普過去多次宣稱與伊朗的協議即將達成，但至今均未成真。而即使雙方最終達成協議，全面恢復正常石油供應仍面臨多項障礙，包括必須清除霍爾木茲海峽的水雷、已停產油田可能需要數月才能恢復運作，以及無人機與飛彈攻擊對能源基礎設施造成的損害仍需修復。

高盛下調明年布油預測至80美元 維持今年第四季見90美元

高盛最新將明年布蘭特期油平均價格預測下調至每桶80美元，因供應增長強勁以及需求持續疲軟，但同時警告，在不同的地緣政治情景下，油價可能會出現劇烈波動。高盛稱，美國、巴西、委內瑞拉及阿聯酋的產量不斷增長，同時結構性需求亦在變化，特別是在中國。假設隨著中國加速向替代能源轉型，略高於10%的需求跌幅將會持續下去。高盛繼續預計布蘭特原油在今年第四季的平均價格為每桶90美元，而霍爾木茲海峽更長時間中斷帶來的影響，至今已被低於預期的供應短缺所抵銷，預計第二季的全球供應缺口較為有限，估計為每日500萬至600萬桶。

高盛目前假設海灣產油國的石油出口將在8月底恢復正常，鑑於目前油輪改道的情況，霍爾木茲海峽的流通量可能會恢復到戰前水平的70%。如果出口中斷持續更長時間，布蘭特原油均價到今年底可能略高於每桶110美元。在更嚴重的情況下，如果霍爾木茲海峽的中斷持續到2027年，油價可能達到每桶140美元。另一方面，若供應更快恢復正常，加上需求疲軟，可能會令價格在今年底降至70美元，在明年降至60美元。

IATA：中東衝突加劇燃油價格飆升 削今年全球航空業盈測四成

另國際航空運輸協會(IATA)本周初發布最新年度報告，大幅下調2026年全球航空業盈利預測。受中東地緣政治衝突加劇及航空燃油價格飆升影響，預計今年行業淨利潤將跌至230億美元，較原先預期的410億美元大幅削減約44%，亦僅約為2025年450億美元的一半。儘管盈利受壓，但在客運需求保持韌性的帶動下，預計今年行業總收入將按年增長9.4%，歷史性突破1.165萬億美元大關 。

IATA預計，2026年航空燃油平均價格將高達每桶152美元，較去年平均的90美元飆升近七成。這將導致今年全球航空業的燃油總支出由去年的2520億美元，激增約39%至3500億美元，佔航空公司整體營運成本的比例將被推高至超過31%。同時，全球機票價格料將持續維持高位，IATA預期航企將紛紛上調票價以轉嫁油價成本，帶動乘客票價收益率增加約7%。

人民幣中間價升41點子報6.8109 創逾40個月高

另方面，人民幣兌一美元中間價今報6.8109，較上個交易日升41點子，創2023年2月10日以來逾40個月新高，較市場預測偏弱約470點。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開118點子，報6.7655。隔夜特朗普於最後一刻叫停了美國對伊朗發動新一輪軍事打擊的計劃，並表示與德黑蘭的談判正朝著達成協議的方向發展。市場風險偏好快速回升，美元和美債收益率明顯回落，國際油價也快速調整，美聯儲局加息預期延後，外部環境改善料助力人民幣反彈，不過幅度仍相對有限。

招商銀行金融市場部認為，美聯儲局短期雖然沒有加息的緊迫性，但預計仍會維持偏鷹派立場以待觀察，短期美元指數或仍在98至100.60區間震盪。

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匯研料內地三大航企次季虧損共170億人幣 偏好國泰維持買入評級

不過，匯研近日發表報告指，高頻數據證實中國國內航空需求明顯放緩，飛機使用率下降。由於燃油成本轉嫁能力有限，該行預期內地三大國營航空公司繼續錄得虧損，2026年預計虧損達220億元人民幣；就2026年第二季而言，預期合共公布約170億元人民幣的虧損。另匯研認為，市場周三（10日）對太古(00019)發行可交換國泰(00293)股份債券(CB)的消息，股價反應似乎過度。國泰公布4月可用座位公里按年增長15%，載客率提升1.8個百分點，並指引2026年運力增長10%。貨運方面，香港出境波羅的海空運指數本季至今按年急升33%，預示貨運收益率強勁。匯研維持國泰的息稅前利潤不變，但下調合營及聯營公司利潤，將2026至28年度的淨利潤預測下調6%至10%。

該行偏好國泰多於內地三大航空公司，維持對國泰的「買入」評級，原因是近期中東航線分流帶來利好；票價上升及航空貨運應能抵銷燃油成本，同時運力受限下本地市場的高端需求推動盈利。鑑於價格敏感的需求、疲弱的定價能力、未對沖的燃油風險以及有限的成本轉嫁能力，該行維持國航、東航及南航H股「減持」評級。

（截自國泰航空網頁傳媒中心）

星展亦指，由於中國航空業面對高油價影響，行業利潤率受壓，因此對三大中國航空公司維持審慎態度。國航的票價升幅難以跟上航油成本通脹的步伐，預計公司今年將續錄虧損，但該股股價自伊朗戰事2月底爆發以來累跌約40%，已反映市場短期悲觀情緒，風險回報更趨平衡。考慮估值趨向更合理，但市場預期已大幅下降，將國航評級由「沽售」上調至「持有」，H股目標價維持4.1元。

麥嘉嘉：油價中長期仍高企料三大航20天線遇阻 國泰最多上望13元

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，航空股現時值博空間較小，因其最大變數仍是油價，雖然在消息面上外圍似在炒作美伊會達成協議令油價回落，但若從油價核心基本分析，縱使霍爾木茲海峽重開，油價未必可於短期快速回落，因有些油田設施需要時間恢復，油價企於高位的時間會較長，尤其內地三大航空股，其燃油對沖其實不足夠，連同內地競爭激烈及路線繞飛因素夾擊，料今年內仍會錄得較大虧損。雖然它們可能會受益中東局勢緩和、油價短線於高位回落，但中長線油價仍企於相對高水平，中期可能限制其盈利表現，所以三隻航空股股價縱使有短線反彈，技術上20天線都會成為重要阻力位，即使有技術性反彈，中長期股價仍將積弱，就算博油價回落也只宜超短線部署，升至20天線就要獲利離場，始終它們不是中線前景樂觀、基本因素良好的投資標的。

至於國泰，麥嘉嘉指，雖然公司有做燃油對沖，但只是比內地三隻航空股略好。其實國泰於3月中東戰爭開始後加了很多次燃油附加費，並削減了頗多航班，當然亦暫停杜拜、利雅得等航線直至8月，而7、8月是暑假旺季。油價對國泰影響雖相對其他內地航空股沒那麼嚴峻，但仍見影響到其盈利表現。國泰短線可能受惠三跑系統落成或貨運收入穩定，但短期風險是油價仍用附加費這方法轉嫁予旅客，很難長期維持，而部分航線暫停亦影響收益。一旦美伊真的達成協議，國泰股價會有短線上衝動力，但反彈未必持續，儘管中長期沒內地航空股那麼弱，但始終油價仍高企，公司很難即時撤銷燃油附加費，就算繼續反彈只可看12.2元，較樂觀也只上望12、13元，且只屬短線，而上面阻力也大，始終大家覺得油價中長期維持相對高位。

國航今日升5.71%收報4.44元，東航升8.92%報3.42元，南航升5.56%報3.61元。國泰則升1.89%報11.86元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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