14/06/2026 10:55

地緣局勢影響下美國年內減息步伐不明朗，惟無阻本港銀行調高港元定存年利率吸引新資金。其中，中銀香港特選客戶3個月定期最高可享年利率2.8厘，4個月2.85厘，7個月2.9厘。至於一般客戶則可享3個月定期最高2.6厘，6個月2.5厘年利率，起存額由1萬元至5萬元，適用於特選出糧客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

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其餘大行定存亦繼續保持高息。其中，滙豐銀行「獎賞錢」定期存款3個月存期早前已由2.435厘加至2.655厘，6個月存期亦由2.215厘加至2.435厘，加幅達22點子。另外，該行一般新資金定存的年利率早前亦相繼上調，3個月存期由2.2厘加至2.4厘，6個月亦由2厘加至2.2厘。

至於本周唯一有上調的大行為渣打銀行，其3個月存期加息10點子至2.4厘，6個月及12個月加至2.2厘，起存額由1萬元至2000萬元，適用於客戶透過網上辦理。

南商、富邦全線上調定存息，最高可享2.9厘定存

另外，市場上亦有多間銀行全線上調定存息。其中，南洋商業銀行電子渠道新資金定存優惠，新近將3個月及4個月存息加至2.8厘，5個月或以上定存息則加至2.75厘，起存額由1萬元起，適用於新舊客戶以新資金透過網上銀行或手機Apps辦理。

富邦銀行亦全線上調定存息，新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps或分行辦理，可享存息2.9厘，適用於3個月、6個月或12個月存期，起存額50萬元。

表列各大銀行定存息率：

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撰文：經濟通採訪組