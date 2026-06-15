15/06/2026 10:10

美國與伊朗表明，雙方同意臨時延長停火60日，並圍繞伊朗核計劃展開60天的談判。而斡旋國巴基斯坦宣布美伊雙方將於本周五在瑞士日內瓦簽訂一份備忘錄，隨後英國、法國、德國和意大利發表聯合聲明，將準備解除對伊朗制裁。據美媒引述多名美國官員及伊朗戰爭調解國官員稱，和解備忘錄包括伊朗須立即重新開放霍爾木茲海峽，且不收取任何通行費；伊方將在遵守協議的基礎上，獲得60天臨時制裁豁免。

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港股聞訊上揚，恒生指數高開先行突破兩萬五，惟整數關沽貨壓力仍在，現升幅收窄至228點或0.9％，報24946，主板成交超過750億元。國企指數報8431，升57點或升0.7％。恒生科技指數報4770，升64點或升1.4％。

市場憧憬隨著美伊和解，霍峽重開，中東石油供應將恢復正常，國際油價急跌，今早亞洲時段油價跌勢加劇，紐約期油進一步跌至80.57美元，跌5.08％，布蘭特期油報83.49美元，跌4.40％。中海油(00883)現價跌3％，報24.16元，該股成交約133萬股，涉資3204萬元；中石油(00857)跌2.6％，報10.08元；中石化(00386)升0.2％，報4.23元。

環球風險胃納回升，滙控(00005)等一眾具跨國業務的金融股份上揚，滙控(00005)升1.1％，報144.3元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅6.7％；渣打(02888)升2.9％，報205.4元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅8.5％；友邦(01299)升1.5％，報75.7元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅7.8％。

AI類股份亦回升，港股硬件股與晶片股全線高開；長飛光纖光纜(06869)升1.5％，報230元；建滔積層板(01888)升8.2％，報71元；建滔集團(00148)升6.2％，報94.8元；中芯(00981)升3.3％，報74元；華虹(01347)升4％，報144.7元；兆易創新(03986)升4.2％，報681元；英諾賽科(02577)升7％，報61.75元。

另外，中東是全球最大的初級鋁材及附加價值鋁產品出口區之一，憧憬霍爾木茲海峽重開，鋁礦股齊漲。中國宏橋(01378)升2.5％，報27.64元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅4％。中鋁(02600)升3.3％，報10.67元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅9.6％。

撰文：經濟通市場組