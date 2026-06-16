16/06/2026 16:14

法興亞太區研究主管及首席經濟學家姚煒在記者會上指出，預期美聯儲今年按兵不動，但伴隨加息風險上升，估算至今、明兩年末美國政策利率均為3.63%。今、明兩年美國CPI則分別估算4%、2.7%；同期美國GDP估算增長2.3%、1.7%。

（左起）法興銀行亞洲股票策略主管Frank Benzimra、法興亞太區研究主管及首席經濟學家姚煒（許英略攝）

中國方面，今、明兩年CPI分別料1.2%、0.8%；GDP預測增長4.6%、4.7%，內地各種需求仍需時提升。

今年內地GDP料升4.6%

對於AI泡沫，姚煒認為，AI公司資本支出供給能力仍相當強勁，同時在中國內地，其出口因此獲得優勢，加上AI佔GDP規模很小，亦暗示未來增長空間較大，並支持未來經濟增長。

法興銀行亞洲股票策略主管Frank Benzimra則表示，現階段不會將此看成泡沫，有些公司估值非常穩健，且行業實際上仍處於早期階段，因此無論你從企業槓桿率，或是盈利能力來看，目前都看不到任何泡沫跡象。他續稱，就個股而言，確實有一些公司估值相當高，但最重要不是估值本身，而是利潤能否持續。

IPO禁售期後錄負回報現象構成港股下跌風險

該行提到，自去年6月1日起統計，在港上市IPO首日平均回報率46%，惟在禁售期後則平均錄負回報4%，Frank Benzimra指出，這種短線利好，長期缺乏任何影響的想法，實際上是香港市場下跌風險。

Frank Benzimra亦提到，未來12個月將增加中國在岸配置，其中對亞洲能源及中國科技進行長倉操作。

撰文：經濟通採訪組