18/06/2026 17:26

美國聯儲局一如預期宣布維持利率不變，而新任主席沃什亦一如預期放鷹，在記者會上多次強調「價格穩定」，點陣圖同樣偏鷹，19名官員中有9位認為今年內要加息，地產股延續近期頹勢，今日（18日）普遍下跌。本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，銀行股維持強勢，其中滙控(00005)逆市破頂高見149.1元，渣打(02888)及中銀香港(02388)亦微升，銀行股看來比地產股更值博，應如何部署？

新任聯儲局主席沃什（AP圖片）

聯儲局新主席沃什確認未提交利率預測 9委員料年內加息

美國聯儲局昨日（17日）公布最新議息結果，一如市場廣泛預期按兵不動，將聯邦基金指標利率維持在3.5厘至3.75厘區間。這是新任聯儲局主席沃什接任後首度主持的貨幣政策會議。會後決議聲明釋出鷹訊，重申當局對打擊通脹及兌現價格穩定性具有堅定承諾。這份以12票贊成、0票反對一致通過的政策聲明，大幅簡化並徹底刪除了關於未來利率調整的任何前瞻指引，僅陳述當前的利率決定並重申維持銀行體系內充足儲備的意圖。

點陣圖同樣偏鷹，19名官員中有9位認為今年內要加息，當中有1位預計今年加息0.75厘，5位預計今年加息0.5厘，3位預計今年加息0.25厘，8位預計今年按兵不動，有1位預計減息0.25厘。而19名官員中只有18人提交利率預測，沃什隨後坦誠自己並未提交利率預期，他指點陣圖預測已經不適合目前形勢，批評點陣圖無法就下一步行動提供任何前瞻指引。

沃什又在記者會上表示，提供點陣圖對執行貨幣政策毫無裨益，聯邦公開市場委員會(FOMC)亦不認為施政應受單一利率預測所掣肘。他指，近期的歷史軌跡不應成為處理通脹問題的先兆，目前的宏觀經濟情勢已不再適用前瞻指引，因此局方決定打破過去逾十年的慣例，徹底摒棄此溝通模式。

經絡料聯儲局短期未有減息機會 惟料下半年樓市續價量齊升

本港三大發鈔行亦跟隨聯儲局維持最優惠利率不變，滙豐銀行率先公布最優惠利率維持在5厘不變，隨後中銀香港(02388)及渣打香港亦宣布維持港元最優惠利率5厘及5.25厘不變。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，目前美國勞動市場表現強韌，失業率未見惡化跡象，加上受地緣政治問題影響，能源價格推高通脹數字，5月份消費者物價指數(CPI)按年增長4.2%，創三年最高水平，預計美聯儲短期內暫時未有減息機會。

另一方面，今日一個月銀行同業拆息(HIBOR)報2.94厘，曹德明表示，以現時一般新造H按計劃為H+1.3%計算，HIBOR需要跌穿1.95厘以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。但美息未有回落，而本港銀行體系總結餘仍維持約539億港元，HIBOR大幅回落的空間相對有限，預計HIBOR短期內大致於2厘至3厘區間徘徊，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。

美國息口及貨幣政策的走勢仍存在不確定因素，曹德明建議供樓人士須有長遠穩健的財務安排，有意置業人士入市前亦應定時留意息口走勢，申請按揭時避免借到盡，預留充足資金，以及衡量自身負擔能力才入市。曹德明續指，現時普遍新造H按計劃息率維持3.25厘，仍為合理及可負擔的水平，如選用大型銀行推出的首三年2.73厘定息按揭計劃，更可節省更多利息開支，變相提早減息。此外，隨著樓價回穩及成交量顯著增加，市民置業及投資信心亦有所提升，預計下半年樓市將繼續呈現「價量齊升」的格局。

CCL連升3周破159點今年樓價累升逾一成 中原：第三季後期升幅或減慢

中原城市領先指數CCL最新報159.04點，按周升0.58%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，指數上周升穿158點，今周再進一步升破159點水平。CCL連升3周共1.01%，再創2023年9月初後144周（逾2年半）新高。今年樓價剛累升逾一成，達10.36%。CCL距離第三季目標165點，相差5.96點或3.75%。雖然美伊達成和平協議，不過隨著中證監加強對外資本外流管理，港元1個月同業拆息HIBOR回升至近3厘，美國聯儲局加息預期升溫，恒指失守24000點關口，好淡消息交錯，或影響第三季後期樓價升幅可能減慢。

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升17.67%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升17.9%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.06%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至16.88%。

（AP圖片）

摩通：地產股面臨加息預期升溫及恒指疲弱逆風 短期將維持區間震盪

值得一提，國務院早前公布新《對外投資規定》（國務院令第837號），自2026年7月1日起生效後，內地投資者對外投資（包括投資香港、澳門及台灣）將納入更嚴格審查機制。摩通近日發表研究報告指，國務院頒布關於對外投資的規定引發投資者對內地人是否有資格在香港購買物業的擔憂。摩通估計，在香港住宅市場中，約有5%至10%的交易（按價值計佔10%至15%）來自非香港本地的內地買家。雖然監管加強可能對其產生潛在影響，但若能證明資金來源於境外，理論上不受影響，因此預期這單一因素不至於破壞房地產市場的上升周期。然而，地產行業目前仍面臨加息預期升溫及恒生指數疲弱兩大逆風。

該行預期，香港地產板塊短期內將維持區間震盪，預期長實集團(01113)及信和置業(00083)的表現將跑贏大市，而恒基地產(00012)及新世界發展(00017)的表現則會落後，另建議逢低吸納新鴻基地產(00016)。

摩通：本港銀行CIB業務順風被低估 渣打滙控尤其受惠

另摩通指，中國政策制定者近數月推出多項影響資本流動的監管更新，包括收緊對外投資規則。綜合而言，這些措施同時包含放鬆與收緊，對跨境流動有著不同的影響。摩通認為，這是完善全面資本流動監管框架的整體努力之一，而非限制資本外流的舉措。從外匯角度來看，摩通預期這些最新變動將在短期內為人民幣帶來溫和利好，惟中期影響尚不明確。

銀行業方面，摩通認為中國銀行(03988)將因外幣存款息差擴大而受惠於淨息差順風；對香港銀行而言，與內地訪港客戶(MCV)財富管理業務相關的潛在逆風已廣為人知，但來自企業與投資銀行(CIB)業務的順風則似乎被低估。摩通尤其預期渣打(02888)及滙控(00005)將受惠於跨國公司現金管理規則的放寬、境內企業境外貸款靈活度的提升、出入境金融投資合規渠道的擴展，以及人民幣國際化的持續推進。

溫鋼城：料聯儲局今年維持利率不變 地產股難寄厚望銀行股較值博

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，聯儲局委員偏鴿偏鷹各半，只不過偏鷹的特別鷹，他們的立場建基於油價上升連帶近期通脹上升，以及就業市場強勁。5月新增非農就業職位逾17萬，大家就以為經濟很好，但相信只因世界盃正於美國舉行，需要大量人手，並催谷消費，帶來短暫刺激，長線則存在很多變數，因隨著油價回落，通脹正常也會回落，不會長期處於4.2%高位，甚至美國現時油價亦正下試每加侖4美元，加上特朗普關稅被法院推翻不知能否實行，這對通脹也會有幫助，年尾是否需要加息仍存不確定性，預期今年維持利率不變。另沃什傾向較簡略的會議聲明，並希望未來一年取消點陣圖，甚或減少多餘的溝通或預測，真接了當宣布加息或減息，最多於記者會簡單解釋原因，無謂讓委員出來各講幾句，搞到大家「亂晒龍」，反而令投資市場混亂，其實其模式不算錯，只是似以前格林斯潘，市場習慣後就沒問題。

溫鋼城又指自己偏愛銀行股多於地產股，而銀行股未必要揀滙控，大新銀行02356)也可吼。他認為撇除加息周期，近期銀行股走勢也稍強，不似地產股升過一輪後全跌下來，以中銀香港(02388)為例，近期於高位整固，50天線有頗佳支持，突破之前高位49.36元機會高，雖然盈利增長不算特別大，但始終有4厘息，預測也有5厘息，可吸引一些追求穩定的機構投資者，突破50元阻力後可先看55元。中銀香港除股息率吸引外，其PB雖然較高，但盈利增長前景穩定。滙控則於今日破頂，最多升至149.1元，雖然升至150元大位升勢應會減慢，但相信會慢慢繼續升，仍較地產股值博，近期滙控正重組內部架構，兩三個月應可見160元。至於渣打，其新興市場業務較旺，雖然近期新興市場較波動，但集團本身盈利正面，再試歷史高位218元機會很高。渣打管理層也對盈利增長有信心，唯一問題是息率較低，不過買得渲打都不是為了收息，而是看其增長，只是預期今年增長稍慢，若企穩218元可再上望230元。

溫鋼城續指，對地產股走勢會否隨樓市所謂再度熾熱而好轉有些保留，現時仍見到有些很便宜的單位在二手市場買賣，一手市場表現可能較理想，但二手市場不穩定可能令一手市場也較波動，且近期也較少聽聞內地資金大手掃貨，故不會對地產股有太大期望。

地產股今日普遍下跌，新地跌1.66%收報112.7元，恒地跌1.97%報25.84元，長實跌1.93%報44.66元，新世界跌3.3%報7.04元，嘉里建設(00683)跌2.79%報18.49元，希慎(00014)跌1.37%報16.58元，恒隆地產(00101)跌2.26%報7.36元，惟信置倒升0.83%報10.95元，太古地產(01972)升2.42%報21.16元。銀行股則升跌不一，滙控升0.68%報149元，渣打升0.19%報211元，中銀香港升0.08%報48.14元，惟東亞(00023)跌3.7%報12.74元，大新銀行跌2.8%報12.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此





[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/live/XIbLsMKmTZ0?si=g6lC6Jum0ID1iw87[/youtube]

另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評美議息及大市，立即重溫





[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/live/uKMs9JsQHMo?si=-_t0a_vVMcMSa5VW[/youtube]



其他美議息相關新聞：

【美國議息】恒生：股票市場對年底前美國再度加息風險已大致反映在價格中

【美國議息】中銀香港：沃什議息「首秀」受關注，聯儲政策前景仍存較大不確定性

【美國議息】恒生：維持5厘港元最優惠利率

【美國議息】本港三間發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息短期未有大跌空間，Ｈ按按息維持3.25厘水平

【美國議息】金管局：美息變化對香港利率環境有所影響，籲市民需充分考慮及管理利率風險

【美國議息】渣打香港維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變

【美國議息】中銀香港維持港元最優惠利率5厘不變

《外資精點》高盛：內銀行業結構性轉變成新常態，重申建行、中行「買入」評級

金管局建議加銀行牌照費23%至75萬，料不會影響香港金融競爭力



