18/06/2026 10:52

財政司司長陳茂波昨日（17日）在上海出席2026陸家嘴論壇全體大會，就滬港金融協同發展發表致辭。他宣布，中國證監會已支持香港於近期啟動五年期人民幣國債期貨上市交易，認為這將與債券通、互換通等安排緊密配合，形成更完整的人民幣債市風險管理工具組合，有助吸引更多國際投資者參與內地國債市場。

財政司司長陳茂波出席2026陸家嘴論壇全體大會並致辭

陳茂波表示，國家「十五五」規劃首次明確提出加快建設金融強國，為滬港兩地指明共同使命。他指出，去年香港IPO集資額重登全球第一，跨境財富管理規模超過瑞士，國際金融中心排名穩居第三；上海證券交易所市值與流動性亦持續提升。目前外資持有的內地股票超過七成通過股票通配置，境外投資者持有的內地債券約三分之二經債券通進入，體現國際投資者對兩地制度安排的長期信任。

他提到，截至今年5月，上海企業在港上市達212家，總市值超4.3萬億港元，約佔香港整體市值十分之一。去年6月，特區政府與上海市政府簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》，今年初香港與上海黃金交易所確立合作機制，港交所與中金所亦將於論壇期間簽署合作備忘錄，探索產品創新、市場推廣及人才交流等深度合作。

展望未來，陳茂波提出兩點建議：一是共同打通全鏈條籌融資通道，推動更多科創企業走通雙向融資路徑，並研究盤活養老基金、保險資金等長期資本，共同投小、投早、投長期、投硬科技；二是共同提升人民幣國際功能，配合上海期貨與現貨市場，推動更多以人民幣計價、交割的「中國價格」產品落地。他又提到，上周公布的《企業財資中心發展行動計劃》將進一步鞏固香港作為企業財資中心的地位，未來滬港可加快推動「產業在上海、境外財資在香港」的協同組合。

撰文：經濟通採訪組