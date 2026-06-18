18/06/2026 15:07

美國聯儲局宣布基準利率保持3.5厘至3.75厘區間。本港三大鈔行維持最優惠利率不變，滙豐銀行率先公布最優惠利率維持在5%厘不變，隨後中銀香港(02388)及渣打香港亦宣布維持港元最優惠利率5厘及5.25厘不變。

能源價格推高通脹數字，料美聯儲短期內未有減息機會

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，目前美國勞動市場表現強韌，失業率未見惡化跡象，加上受地緣政治問題影響，能源價格推高通脹數字，5月份消費者物價指數（CPI）按年增長4.2%，創三年最高水平，預計美聯儲局短期內暫時未有減息機會。

料拆息短期未有大跌空間，H按按息將維持3.25厘水平

另一方面，今日一個月銀行同業拆息（HIBOR）報2.94厘，曹德明表示，以現時一般新造H按計劃為H+1.3%計算，HIBOR需要跌穿1.95厘以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。但美息未有回落，而本港銀行體系總結餘仍維持約539億港元，HIBOR大幅回落的空間相對有限，預計HIBOR短期內大致於2厘至3厘區間徘徊，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。

美國息口及貨幣政策存不確定因素，籲衡量自身負擔能力入市

美國息口及貨幣政策的走勢仍存在不確定因素，曹德明建議供樓人士須有長遠穩健的財務安排，有意置業人士入市前亦應定時留意息口走勢，申請按揭時避免借到盡，預留充足資金，以及衡量自身負擔能力才入市。

曹德明續指，現時普遍新造H按計劃息率維持3.25厘，仍為合理及可負擔的水平，如選用大型銀行推出的首三年2.73厘定息按揭計劃，更可節省更多利息開支，變相提早減息。此外，隨著樓價回穩及成交量顯著增加，市民置業及投資信心亦有所提升，預計下半年樓市將繼續呈現「價量齊升」的格局。部分銀行對按揭業務取態進取，積極爭取全年按揭業務，並陸續推出不同種類的按揭計劃及上調按揭回贈優惠等，以吸引優質客戶，預計按揭市場將隨著樓市的穩定回升而持續增長。

撰文：經濟通採訪組