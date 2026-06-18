19/06/2026 08:54

美股三大指數迎來顯著反彈，其中以科技股為主的納指表現最為凌厲，全日抽升1.91%或496.28點，收報26517.93點。道指開市一度彈逾400點，收市微升72.15點，或0.14%，報51564.7點；標指則升80.48點，或1.08%，報7500.58點。

英特爾(US.INTC)暴漲逾10%，據報在美國總統特朗普的積極推動下，蘋果(US.AAPL)與英特爾已達成初步的晶片代工協議。英偉達(US.NVDA)及美光科技(US.MU)的股價分別錄得近3%及8.7%的顯著升幅。

其他大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)盤中一度大跌逾10%，其後跌幅收窄，收市跌3.6%。特斯拉(US.TSLA)升1%，Meta(US.META)升1.7%，蘋果升0.7%，微軟(US.MSFT)升0.1%，谷歌(US.GOOG)升1.5%，亞馬遜(US.AMZN)升2.9%。

美股三大指數本周全線收漲，道指及標指累升0.8%，納指漲幅更達2%。(AP)

美股周五（19日）因假期關係休市，在強勁的板塊輪動效應下，三大指數本周全線收漲。截至周四，道指及標指本周均累升0.8%，而納指累計漲幅更高達2%。

美匯指數突破100整數關口後，報100.91，升幅達0.52%。美元兌日圓強勢突破161大關，報161.77，升0.7%，日圓創下近兩年以來的新低。歐元兌美元下行並跌破1.15的重要關口，貶0.4%，並一度下探至1.1451，觸及自3月底以來的最低點。

金價下挫，紐油微跌

國際金價顯著下挫。現貨金跌約1.2%，失守每盎司4300美元關口，至約4206美元水平；紐約期金挫約3.5%，報每盎司4225美元。

國際油價持續疲弱。紐約期油微跌0.3%，報每桶75.74美元；布蘭特期油則升0.1%，至每桶79美元。

美國上周新領失業救濟人數錄得22.6萬人，雖較前一周回落約4000人，但仍輕微高於市場原先預估的22.5萬人。

撰文：經濟通國金組