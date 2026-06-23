23/06/2026 08:44

要聞盤點

1、美股三大指數周一（22日）走勢分化，道指微升支撐大市，而納指與標指則受Alphabet(US.GOOGL)及SpaceX(US.SPCX)等科技股重挫拖累收跌。道指收市升148.01點，或0.29%，報51712.71點；標指跌27.79點，或0.37%，報7472.79點；納指跌351.33點，或1.32%，報26166.6點。

2、美國發布為期60天的伊朗石油銷售許可，副總統范斯稱美伊首輪會談進行得非常好，伊朗也表示談判取得重大進展。

3、英國首相施紀賢宣布辭職，原大曼徹斯特市長貝安德上周於梅克菲爾德補選中勝出，預計最快7月17日出任首。

4、SpaceX股價重挫逾16%。該公司將首次發行投資級債券以融資至少200億美元，據悉銀行家正就發債交易進行推介。此外，該公司與人工智能初創企業Reflection達成價值數十億美元的算力協議。

5、據報，美國聯儲局前主席、經濟學家格林斯潘(Alan Greenspan)逝世，享年100歲。格林斯潘為第十三任聯儲局主席，自1987年起出任，到2006年卸任職務。在任期間領導美聯儲應對1987年股災、亞洲金融風暴、互聯網泡沫破滅、以及「911」事件引發的一系列重大危機。

6、歐洲央行總裁拉加德表示，央行暫無必要對伊朗戰爭採取更強力的應對措施，中期內通脹仍有望回到目標水平。

7、芝加哥聯儲行長古爾斯比表示，通脹過高並且正在朝著錯誤的方向發展。

8、甲骨文上財年裁員約2.1萬，人工智能取代部分工作崗位。

9、巴克萊建議投資者為美國國債殖利率走高布局，城堡證券稱聯儲局主席沃什的改革或有助於降低長期美債波動性。

10、在收到大量贖回申請後，Apollo再次將旗下面對散戶的最大私募信貸基金贖回比例上限設定為5%。

11、歐洲央行總裁拉加德表示，七國集團任何有關匯率的談判都必須包括中國，不應復制1985年的《廣場協議》模式。

12、在美上市新興市場股票和債券ETF上周吸引回流，但中國市場連續第五周遭撤資。

13、財政司司長陳茂波表示，有信心今個財政年度經營賬目仍可錄得盈餘，並對下半年本港經濟情況審慎樂觀。

14、消費電子產品生產商-安克創新(00668)(深:300866)今日至周五（26日）招股，每股作價99.32元，集資最多達46.32億元，每手100股，入場費10032.16元，預期於下周四（2日）掛牌，Jane Street及施羅德等基投入股。