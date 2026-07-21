23/06/2026 09:31

美國聯儲局前主席格林斯潘周一（22日）逝世，享年100歲。格林斯潘自1987年獲時任總統列根任命以來，執掌聯儲局長達19年，歷經列根、老布殊、克林頓至小布殊四任總統。

他的任期在聯儲局歷史上排名第二，僅次於在1951至1970年間任職的馬丁。作為其所處時代最具影響力的宏觀經濟政策制定者，他的一言一行曾長期左右全球資本市場的命脈。

對資產泡沫精確定性

格林斯潘最為市場所熟知的，莫過於其對資產泡沫的精準定性以及深不可測的言辭。1996年12月，他在一場演講中質疑股市是否已被「非理性繁榮」(Irrational Exuberance)過度推高，警告資產價格可能步日本後塵步入漫長跌市。

此番言論隨即引發當時正在交易的東京股市大跌3%，全球股市短線劇烈震盪，儘管科網泡沫最終延至2001年才正式爆破。

為了避免政策意向被提前過度解讀而引發市場波動，格林斯潘刻意發展出一套被稱為「格林斯潘語言」(Fedspeak)的溝通技巧。他曾在卸任後坦言，面對國會議員的尖銳提問，他會刻意使用冗長、迂迴且模糊的字眼來迴避敏感議題。

任內應對多場金融風暴

格林斯潘的首個任期充滿戲劇性。1987年8月他剛接替沃爾克(Paul Volcker)上任，僅69天後便爆發10月19日的「黑色星期一」股災，道指單日暴瀉22.6%。格林斯潘果斷宣布聯儲局將全力提供流動性支持，並下調短期利率，成功帶領美國避過系統性銀行危機。

在其帶領下，聯儲局先後應對1997年亞洲金融風暴、1998年俄羅斯債務違約及長期資本管理公司(LTCM)危機，以及2001年的911襲擊。

然而，他長期的寬鬆貨幣政策及「格林斯潘看跌期權」(Greenspan Put)也被不少經濟學家批評為2008年次按危機及全球金融海嘯埋下伏線。他在2007年曾坦言，雖早已察覺次級按揭市場存在違規放貸，但直至2005年末才意識到問題的嚴重性。

51歲才獲經濟學博士

格林斯潘於1926年生於紐約一個猶太家庭，早年曾短暫就讀茱莉亞音樂學院並參與爵士樂隊，隨後轉向經濟學領域，51歲才取得紐約大學經濟學博士學位。

卸任後，格林斯潘依然高度關注美國政經局勢。他曾嚴厲批評小布殊政府放任財政無序擴張，並多次譴責針對聯儲局獨立性的政治干預。在特朗普第一任期施壓減息時，格林斯潘便公開指責總統干預貨幣政策；至2026年1月特朗普第二任期期間，他更聯同多位前財金高官發表聲明，強烈譴責針對時任聯儲局主席鮑威爾的刑事調查，力保央行獨立性。

晚年的格林斯潘對市場心理有著透徹的體會，他曾表示，儘管經濟學擁有嚴謹的模型，但貪婪與恐懼才是主導市場的兩大情緒。一旦恐慌蔓延，資產價格的斷崖式暴跌與傳染性，往往是引爆系統性崩盤的核心誘因。

撰文：經濟通國金組