24/06/2026 09:20

美光將於今晚美股收市後公布第三季財報，但由於市場對其業績與前景預測方面預期極高，市場憂慮晶片需求或未達標，加上美聯儲局鷹聲持續延燒，結果延續昨日亞盤AI板塊跌勢，昨晚美光股價重挫13％，晶片股滿江紅，費城半導體指數挫逾7.8％。科技股領跌三大指數，納指挫579點或2.22％報25587，標普跌107點或1.44%報7365，道指跌45點或0.09％報51666。

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*中概股跌，ADR下跌仍跑贏港股*

中概股跟隨受挫；阿里巴巴跌2.26％報102.60美元，拼多多跌1.98％報76.56美元，京東跌3.33％報26.12美元，百度跌1.43％報110.14美元，網易跌1.91％報119.25美元，萬國數據升0.54％報31.88美元，金山雲跌1.53％報9.63美元，小鵬跌4.42％報12.76美元，理想跌1.48％報12.63美元，蔚來升0.79％報5.09美元，貝殼跌0.60％報14.91美元，攜程跌1.98％報45.50美元。

因昨日港股大跌，ADR普遍跑贏港股走勢；騰訊(00700)ADR較港股高1.35％，折合420.4港元；小米(01810)ADR較港股高0.86％，折合22.8港元；美團(03690)ADR較港股高0.48%，折合69.9港元；友邦(01299)ADR較港股高1.51％，折合74.0港元；滙控(00005)ADR較港股高0.80％，折合149.9港元；港交所(00388)ADR較港股高0.38％，折合372.4港元。

*大跌市下牛倉街貨淨減，恒指料有反彈力但仍受外圍左右*

昨晚恒指夜期反彈183點報23498，較現貨高水162點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23535，升194點，較恒指現貨高水199點，恒指料高開約100至200點，不過「恐慌指數」的VIX波動指數抽高一度18.9％至20.54，港股後市亦不甚樂觀。

昨日亞股先行反映美光績前的不安感，市場紛紛出現AI行情是否出現過高溢價，與以往每一次AI回調行情所出現的解讀如出一轍。不管美光業績與財測如何，昨日亞股至美股的跌勢都明顯反映AI行情的高處不勝寒，升勢強勁同時也弱不禁風，故不少投資者寧願提前離場避險。

參考恒指牛熊證街貨分布，昨日恒指再跌逾400點引發科技股拋售潮，再刷年內新低，恒指牛倉明顯頹勢，昨日再殺入重貨牛區重貨位23200至23299後到一半便收手，令23200至23299未至於清倉，而連日急跌亦已令牛友全線保守，昨日急跌後23200以下區間未見有明顯急增，全牛倉淨減632張對應期指張數街貨，最多新增區域也只是22900至22999淨增163張對應期指張數，預計在牛倉捱打後今日會有反彈力度，即市反彈阻力先定於23800，但再之後一日剛要視乎美光財報表現。

撰文：經濟通市場組