25/06/2026 16:44

中東局勢漸明朗，霍爾木茲海峽重開後，更多原油將從海灣國家輸出，加上美匯走強，隔夜國際油價大幅下挫逾4%，紐約期油自3月初以來首次跌穿每桶70美元，今早（25日）於亞洲時段再跌逾1%，布蘭特期油亦跌至每桶73美元以下，已抹去戰爭期間所有漲幅。美元走強加上美國加息預期升溫亦為油價帶來額外壓力，同時令金價受壓，國際金價隔晚急跌逾3%，自去年11月以來首次跌穿4000美元。「三桶油」、金礦股及黃金ETF今日齊下挫。近日有大行下調金價目標，並唱淡油價，油股及金礦股看來仍未到吸納時候。

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霍爾木茲海峽重開紐油跌穿70美元 美元走強兼憂加息金價失守4000美元

據貿易追蹤公司Kpler稱，自美國與伊朗達成協議重新開放霍爾木茲海峽後，已有逾20艘載有約3500萬桶原油的油輪通過該海峽。市場開始定價伊朗石油大規模回歸的前景，地緣溢價加速清零。另外，美元走強及美聯儲加息預期升温，對原油及整體大宗商品形成額外壓制。國際油價抹去美伊戰時的升幅，紐約期油現(4:30pm)跌1.61%至每桶69.21美元，布蘭特期油亦跌1.64%至每桶72.66美元。

美元走強加上美國加息預期升溫，亦令金價自去年11月以來首次跌穿4000美元，此前一個交易日一度跌3.7%至3970美元下方，為連續第二個交易日走低，金價已由近5600美元高位累跌近三成。紐約期金現(4:30pm)升0.17%報4015美元，現貨金無升跌報3999.34美元。美元指數本周上升0.8%，使得以美元計價的黃金對其他貨幣的買家來說更昂貴。至於聯儲局新任主席沃什上周首次利率決策會議上採取鷹派立場，緊縮的貨幣政策使黃金相對於國債等收益型資產的吸引力下降。

德銀大削金價預測逾兩成 最悲觀恐下探3800美元

德銀發表最新報告，將今年第三季的金價預測下調超過五分之一，降至每盎司4300美元；而第四季的目標價亦調低17%，至每盎司4800美元。德銀第四季目標價的基準情境，是建基於聯儲局維持現時利率不變的假設；倘若聯儲局最終選擇加息三至四次，金價恐面臨龐大沽壓，甚至有機會進一步下探至約3800美元的低位。

德銀轉趨保守的看法，與華爾街大行高盛近期的舉動不謀而合。鑑於預期聯儲局今年內不會減息，高盛早前亦將年底金價預測大削500美元，降至每盎司4900美元水平。總結本季至今，金價累計跌幅已超過11%。報告強調，市場對聯儲局息口路徑的重新定價，以及美國宏觀經濟數據持續展現韌性，是拖累金價走低的核心推手。

瑞銀降金價年終目標至4600美元 稱若跌破4000美元是理想買入時機

另瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室則指，受美國經濟數據強勁、實際收益率上升、美元走強以及美聯儲上周釋放偏鷹派訊號等因素影響，黃金近幾周的動能有所走弱，避險吸引力遭到削弱。基於短期風險回報特徵的變化，瑞銀已將全球投資組合中的黃金評級調整至「中性」，並將其年終目標價下調至每盎司4600美元，預計短期內金價可能繼續維持震盪整理，但強調其潛在的中長期投資邏輯依然穩健，若未來金價跌破每盎司4000美元，將會是一個理想的買入時機。



該行表示，長遠而言，全球儲備資產多元化趨勢、各國降低對美元依賴的進程，以及市場對財政赤字和債務水平上升的持續關注，預計仍將為黃金提供強大的結構性支持，因此仍認為黃金依然是有效的多元化工具，建議投資者應在平衡型投資組合中保持適當比重，配置中個位數百分比（約5%左右）的黃金資產。

（AP圖片）

花旗：油價未來6至12個月或跌至60美元 渣打：未來3個月或維持80美元

相對金價，大行對油價看得更淡。花旗集團表示，對「大宗商品曲線套利策略」(curve-carry strategies)而言，最艱難的時期可能已經過去。在美伊戰爭期間，由於較近月原油價格大漲，導致放空近月合約、買進遠月合約的交易策略大受打擊。而目前情境已轉為「重大降溫」，預料隨著霍爾木茲海峽運輸逐步恢復正常，布蘭特原油在未來6至12個月可能跌至每桶60至65美元。花旗還建議，若夏季期間油價出現短暫反彈可能也只是曇花一現，投資人應考慮逢高減碼。

渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，美伊繼續和平談判，但石油運輸何時恢復至正常水平，以及黎巴嫩軍事衝突何時停止等因素，仍帶來不確定性。他相信油價已經見頂，雖然短期內仍然有波動，惟未來3個月或維持在每桶80美元左右。

陳政深：油股下跌空間仍大不值博 金價3500美元料有支持惟宜吼黃金ETF

艾德金融執行董事陳政深認為，金價及油價仍有下跌空間，因地緣政局有趨向穩定趨勢，其中油價尤其受壓，美國總統特朗普已促請油公司盡快減價，以反映燃油價格由高位回落的情況。金價及油價下跌趨勢已相當明顯，若大家相信油股及金股會跟隨下跌，現時撈底相關板塊不太合理。油股方面，中海油(00883)跌至20元邊應可喘定，因此位置為去年11月至今年2月平台區，若於該處博反彈，以技術因素量度，大約可反彈至22.5元，即一成左右反彈空間；中石油(00857)現價跌至8元多，其實已跌穿今年初平台區，跟著要再下望7.5元水平，去年12月就是跌不穿7.5元並築了雙底，但該處亦不是太堅實的支持，真正堅實支持為運行了幾個月的7元邊。簡言之，整體大型油股下跌空間仍很多，博其下跌比博其上升，值博率更高。

至於金礦股，陳政深不建議買入，因其跌幅往往超過金價跌幅，而上升的時候可能未必跟足或許有些偏離，故其波動性很難預測。金價本來已受很多因素影響，再加上很多左右金礦股的因素，變數就會很大。至於SPDR金ETF(02840)則不太擔心，但它不宜短線操作，通常用作平衡投資組合。而金價相對油價沒那麼令人擔心，一來地緣政局是否完全解決成疑，因環球發生衝突風險的地區不單止中東，還有很多地方，這對金價有正面影響；二來有一些國家明顯正調整其外匯資產組合，由以往偏重美債慢慢調整至其他資產，相信這趨勢未來幾年會持續，當中黃金一定會受惠，多少會有些動力，但未必如上年般出現大升浪，而今年首季急升的趨勢亦需時修正，相信經修正整固後仍可延續過去兩年的上升趨勢，3500美元左右應會有一定支持。

中海油今日跌2.75%收報21.22元，中石油跌2.46%報8.73元，中石化(00386)跌1.21%報4.1元。金礦股則普遍急跌，紫金礦業(02899)跌4.76%報28.04元，招金礦業(01818)跌8.5%報16.68元，紫金黃金國際(02259)跌7.05%報92.95元，山東黃金(01787)跌8.04%報17.62元，赤峰黃金(06693)跌4.96%報23.4元，靈寶黃金(一百)(03330)跌6.14%報12.08元，中國黃金國際(02099)跌8.3%報118.2元。黃金ETF方面，SPDR金ETF跌2.04%報2875元，價值黃金ETF(03081)跌2.13%報18.83元，恒生黃金ETF(03170)跌2.1%報12.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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