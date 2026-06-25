25/06/2026 12:44

渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，美國就業情況強於預期，該行將聯儲局下次減息的預期時間從今年下半年延後至明年上半年，相應將未來12個月美元指數目標從先前的96升至98，10年期美國國債收益率目標從3.75%-4%升至4.25%-4.5%。加上美國潛在大型新股上市造成的流動性影響，將恒生指數12個月基本目標降至25500-26500點。

渣打香港投資策略主管陳正犖（左）、渣打北亞區首席投資總監鄭子豐（中）、渣打固定收益和貨幣首席投資總監梁文偉（右）

他提及，如果封鎖迅速解除，石油運輸量恢復正常，恒指有望重返先前預測的28000-29000 點。相反若僵局持續，地緣政治風險加劇，流動性緊縮，大市或進一步跌至21500-22500點。

料港股好大機會維持「選股唔選市」格局，中長期看好內地及香港股市

鄭子豐表示，中長期看好內地及香港股市，全球資金因央行維持高利率而可能緊缺，資金容易在地區間流動，今年年初已見到此現象，對港股影響特別明顯，並指港股指數更新速度慢，指數成分股仍以傳統行業為主。即使今年有多隻AI相關新股上市且股價表現亮眼，但對指數貢獻極低。

他指出，港股好大機會將繼續維持「選股唔選市」格局，需等到AI相關股份大量納入各大指數並具備足夠權重，大市才有望出現明顯轉勢，而下半年美國仍有幾隻超大型新股上市，資金流向將持續影響亞洲市場。

他提及，持續看好全球科技板塊，過去表現最突出的是上游晶片領域，但建議投資者目前控制持倉集中度，不要過度集中於單一環節，應將資金擴展至上、中、下游產業。

料霍爾木茲海峽數周內重開，未來三個月油價或維持每桶約80美元

鄭子豐又指，美伊繼續和平談判，維持基本情境預測霍爾木茲海峽或在幾星期內重新開放，但石油運輸何時恢復至正常水平，以及黎巴嫩軍事衝突何時停止等因素，仍帶來不確定性。油價已經見頂，惟未來三個月可能維持在每桶80美元左右。

在股票方面，他指出，該行仍然認為股票具有投資價值，因為在強勁盈利下，估值年初至今實際上已經下降，而霍爾木茲海峽將於數周內重開，提振了亞洲（除日本）市場的盈利前景，亞洲（除日本）和美國的盈利增長最高，亦指美國股票和科技行業並未出現泡沫，盈利回升支持科技股上漲，與互聯網泡沫時期形成了鮮明對比，美國股票的盈利穩健，在2026年首季業績公布後，增長預測獲上調。

12個月標普500指數目標為7950點，維持黃金「超配」評級

他提及，該行12個月標普500指數目標為7950點，納斯達克100指數為32600點。該行維持對黃金「超配」評級，3個月目標價為4750美元：12個月目標價為5100美元，新興市場央行長期分散配置需求依然存在，黃金應對滯脹等風險情境，仍具吸引力。

看好美國科技及通訊服務，維持超配中國通訊及科技板塊

他續指，全球最看好行業包括美國科技、美國通訊服務、美國健康護理、歐洲（除英國）金融、歐洲（除英國）工業以及日本金融。在中國股票方面，維持超配通訊及科技板塊。

撰文：經濟通採訪組