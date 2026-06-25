25/06/2026 16:36

美股收市後美光公布第三財季業績，季度營收高達414.6億美元，遠勝市場預期的353億美元，按年增幅達3.46倍，同步上調第四財季指引至500億美元同勝市場預期。環球風險胃納回升，日股韓股大升，但港股卻成亞太唯一窪地，開市不久後跌幅迅即擴大，午後更進一步跌超過400點失守23000整數關，低見22978點創一年新低，跑輸整個亞太區，六絕效應彰顯。

恒生指數全日收報23076，跌335點或1.4%。恒生中國企業指數收報7608，跌156點或2%。恒生科技指數收報4405，跌73點或1.6%。主板成交近3258億元，北水掃貨兩日後亦拒絕再玩，全日淨沽出89億元。

美光業績強勁，印證AI需求仍然火爆，AI硬件狂歡，兆易創新(03986)飆12.32%，報1108元，廣合科技(01989)升11.56%，報189.5元，建滔積層板(01888)升11.38%，報104.2元，長飛光纖光纜(06869)升10.11%，報287.6元，藍籌聯想集團(00992)升4.62%，報23.98元；至於科網股繼續遭資金拋棄，阿里(09988)挫4.43%，報95元，百度(09888)跌3.45%，報103.4元，美團(03690)跌2.44%，報66.1元，快手(01024)跌1.77%，報42.16元，騰訊(00700)跌1.73%，報421.4元。

攜程(09961)首季經調整EBITDA按年升13.7%，淨營業收入按年升17%，按季則升5%。但展望第二季，受反壟斷調查影響，管理層預計淨營業收入按年增長約3%至8%，較首季增速明顯放緩，以最低增長3%計，則將創下自新冠疫情後收入最慢增速。攜程全日大跌10.92%，報315元。

舜宇光學(02382)股價挫11.73%領跌藍籌，報67元，暫連跌4日，累計跌幅16.41%。中芯(00981)升1.42%，報86元，暫連升2日累計升幅10.47%。

審計署6月23日發布《國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，直接點名七家銀行存在審計問題，問題金額合計逾數千億元人民幣，共發現並移送重大違紀違法問題260多宗，涉及1100多人、資金910多億元人民幣。內銀齊插水，中行(03988)跌5.31%，報4.99元，農行(01288)跌2.87%，報5.42元，建行(00939)跌2.24%，報8.3元，工行(01398)跌2.07%，報6.63元。

美聯儲加息預期有望降溫，創科實業(00669)全日升5.85%，報128.4元，為表現最強藍籌；地產股亦升，九置(01997)升3.96%，報22.56元，新地(00016)升2.81%，報116.9元，恒地(00012)升1.97%，報25.82元，新世界(00017)升1.18%，報6.88元，惟長實(01113)跌0.09%，報44.62元。

金價跌穿4000美元關，紫金(02899)瀉4.76%，報28.04元，洛鉬(03993)更挫7.52%，報15.5元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中芯。

撰文：經濟通市場組