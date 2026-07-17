26/06/2026 13:26

身穿印尼民族服裝的財經事務及庫務局局長許正宇指出，提到印尼上市的金礦營運商Merdeka(06228)在港第二上市及時且意義非凡，豐富了本港市場，充分發揮香港成為國際黃金交易中心巨大潛力。

（陳霖攝）

香港正積極建立活躍的國際黃金交易市場

他表示，香港正積極建立活躍的國際黃金交易市場，在複雜的地緣政治環境下，香港安全、穩定，吸引實體黃金倉儲、交易及結算活動。當局會善用本港一國兩制優勢，深化與內地及國際市場合作，提升在國際黃金定價與交易中的地位。

擬將香港黃金倉儲能力提升至超過2000噸

財經事務及庫務局局長許正宇（陳霖攝）

他又指，計劃數年內將香港黃金倉儲能力提升至超過2000噸，政府的黃金中央結算系統將於今年試行，豐富投資產品種類，包括黃金ETF及代幣化黃金，研究為相關活動提供稅務優惠，並推動成立由業界主導的機構，加強全球聯繫，期望建立全面、流動性充裕及可靠的生態系統，讓各類市場參與者受惠。

公開發售約2.2萬人申請，超額認購約3.42倍

（陳霖攝）

MERDEKAGOLD-DRS今日首掛，Merdeka在港發行香港預託證券（HDR），公布招股結果，最終發售價每份預託證券26.6元，香港公開發售部分共有約2.2萬人申請，超額認購約3.42倍，認購一手100份預託證券的1.25萬人全部獲配股份，分配比率100%，穩獲一手。

該集團指，「頂頭槌飛」涉448.34萬股，共有1人申請，獲約110萬股，分配比率24.54%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購6.67倍。該集團招股集資約23.85億元。

撰文：經濟通採訪組