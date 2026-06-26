28/06/2026 10:55

美國通脹壓力近期顯著升溫，導致市場對美聯儲局年內減息的預期大幅降溫，本地銀行推出港元定存優惠，吸納更多港元資金。當中，渣打香港上調12個月港元定存年息至3.3厘，起存額為10萬元，適用於優先私人理財客戶透過電話銀行或分行以新資金辦理。

（資料圖片）

大新及信銀國際推7天存期3厘

大新銀行推7天港元定存優惠，起存額20萬元，可享3厘息，適用於客戶透過分行以新資金辦理。該行並上調3個月及6個月港元定存年息分別至2.9厘及3厘，起存額為20萬元，適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。另外，信銀國際亦推7天港元定存優惠，年利率高達3厘，僅1萬元新資金起存。

集友上調3個月至2.9厘，創興升至3厘

集友上調3個月港元定存年息至2.9厘，起存額為100萬元至5000萬元，適用於客戶透過分行／網上銀行以新資金辦理。

創興上調3個月港元定存年息至3厘，起存額為300萬元至1000萬元，適用於「全新客戶特優定期存款」全新客戶只需完成2個或以上指定項目：成功開立網上銀行，交齊文件並成功申請信用卡，完成投資風險評估問卷及開立投資帳戶，透過分行存入新資金。

富融銀行1個月港元定存高達25厘

數字銀行富融銀行推出港元定存優惠，1個月港元定存年息高達25厘，存額為2萬元，適用於全新客戶於2026年8月30日前，輸入特定邀請碼開立戶口並存入新資金，即可享Flash Monday中《新客專屬》定存年利率25%（該活動不適用於內地訪港旅客）。全新客戶於2026年8月30日前，輸入邀請碼「Flash2026」開立戶口並存入新資金，即可享Flash Monday中《新客專屬》定存年利率25%（該活動不適用於內地訪港旅客）。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組