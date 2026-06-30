30/06/2026 09:02

美股三大指數周一（29日）全線收高，投資者逢低買盤，湧入近期遭重挫的科技股，帶動納斯達克100指數收漲2.3%，扭轉了上周五的跌勢。

道指收市升306.63點，或0.59%，報52182.74點；標指升86.41點，或1.18%，報7440.43點；納指升522.53點，或2.07%，報25820.14點。費城半導體指數升3.8%。

此前，韓國公布了一項針對晶片和數據中心的大規模投資計劃。韓國正籌劃三星電子和SK海力士等企業，向晶片和數據中心投資至少1350萬億韓元（8800億美元）。

科技板塊成為領漲大市的火車頭，Alphabet(US.GOOGL)在整體科技股投資氣氛轉旺的帶動下，股價上揚4.8%。電動車與太空概念板塊亦錄得驚人升幅。特斯拉(US.TSLA)單日升8.5%，SpaceX(US.SPCX)亦錄得7.2%的升幅。傳媒巨擘康卡斯特(US.CMCSA)股價升4.5%，因集團宣布一項重大重組計畫。

能源市場方面，儘管美伊達成短期停火協議，但原油價格在本周初仍震盪上揚。紐約期油升1.8%，逼近每桶71美元關口。布蘭特期油亦同步向上，升幅達1.5%，重返每桶73美元水平之上。

日圓下探40年低位

美匯指數維持高位整固，一度升至101.39水平，盤中則於101附近徘徊，跌約0.2%。美元兌日圓近期走勢持續強勁，導致日圓匯價屢次下探近40年來的低位，日內見161.97，逼近162水平。歐元兌美元日內微升0.3%至1.1425水平。

市場避險需求顯著降溫，國際金價面臨沽壓。現貨金價格顯著下跌1.7%，跌穿4100美元關口，並退守至4020美元附近；紐約期金亦同步下挫1.5%，報每盎司4031美元。

受美國獨立日（7月4日）假期影響，美股周五（3日）將全日休市。市場焦點將高度集中於提前至周四（2日）公布的6月份美國非農就業報告，該數據將成為聯準會評估下半年利率路徑的關鍵因素。

撰文：經濟通國金組