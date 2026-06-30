30/06/2026 10:42

《真知灼見》英國首相施紀賢上周雖已宣布辭去首相職務，導致英國政治出現不確定性，但英鎊卻表現得異常穩定，尤其相較於歐元。造成這種情況，主要可歸因於兩個因素。首先，截至目前，貝安德(Andy Burnham)是唯一宣布參選、接替施紀賢相位的人選，其最大競爭對手、前衞生大臣施卓添(Wes Streeting)已宣布放棄參選。在這種情況下，英國政府領導層將有望實現平穩過渡，這當然有利於穩定英鎊匯價。其次，貝安德亦已明確表態會遵守財政規則。這種「維持財政紀律」的承諾，有助降低市場疑慮，並提升投資者信心。

貝安德提出的三點施政方針

貝安德昨晚（29日）在曼徹斯特歷史博物館講述了其未來施政方針，當中有三點值得留意。首先，他稱即將卸任的首相施紀賢所採用的是「舊運作」政治模式，而這種模式未能提升國內許多人的生活水準。貝安德提議把權力下放：將權力從中央移出，交到地方政府手中，以制定出更貼切地方經濟需要的政策，並透過改善地方經濟來帶動全國經濟上升。

其次，貝安德提出要把工業引領回英國，並將要開展二次大戰後以來最龐大的社會房屋計劃，以解決人民的住房問題，同時宣布要改善國家的基礎建設。最後，他承諾在推行一切改革的同時，不會破壞英國的財政狀況。

英鎊料可在1.30至1.32美元區間內找到龐大支撐 (Shutterstock)

市場對貝安德政策的正負面評價

對於貝安德的支持者而言，他們認為貝安德提出的方案有助工黨擊敗正在冒起的英國改革黨(Reform UK Party)；反對者則認為，貝安德根本沒有一個真正的施政方案，只是把拉動經濟的重任推給地方政府。而在民眾生活成本不斷上漲，加上英國財政緊張的情況之下，政府究竟有多少空間推動經濟？確實令人質疑。

英媒估計，貝安德最快可能於7月20日正式就任英國首相。假設此事屬實，他將會是過去10年來英國第七位首相。一兩位首相任期不長，可視為個人能力問題，但如果六位首相任期都不長，這明顯反映英國經濟的大環境出現了問題，導致不論誰人上台，也難以滿足選民對經濟成績的期待。因此，筆者相信，除非英國重返歐盟，否則改善英國經濟可能並不容易。但在昨晚貝安德的演說中，他並無提及任何重返歐盟的計劃。英國的法定國會大選周期為5年，下次大選預計於2029年舉行，換言之，貝安德仍有一定時間推行其改革。就讓我們拭目以待，觀察貝安德的改革能否成功。

政治轉穩，英鎊短線料有望回升

回看英鎊走勢，技術上，英鎊似乎在1.32美元找到初步支撐，而下一個更重要的支持位則在1.30美元。目前美元的走勢主要受到市場預期所支撐，市場相信美國聯儲局有機會在今年內加息。但有一點必須釐清，聯儲局主席沃什是由美國總統特朗普提名，而特朗普將於11月面對國會中期選舉，除非美國通脹真的出現嚴重失控，否則在此期間，沃什是否會採取加息行動，實在值得懷疑。另外，若期間美伊達成和解，令霍爾木茲海峽航道得以全面重開，亦可能推動市場環境改善，進而使聯儲局重新考量其偏鷹立場，調整貨幣政策預期。綜合以上因素考量，料英鎊仍可在1.30至1.32美元區間內繼續找到龐大支撐，假若美元回軟，料英鎊更有機會重上1.34美元之上。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培