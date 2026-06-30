30/06/2026 14:41

世界盃，世界盃，世界盃，嘖嘖嘖，今年世界盃真係好多「睇頭」，先有南韓係小組賽出局，個位教練變成南韓「犯人」咁；後有非洲小國佛得角竟然入到32強，7月4日首戰阿根廷，其實都無咩懸念，不過入到32強已經當贏左。

但不得不說，就係昨晚個場德國對巴拉圭，竟然可以和波到完場，要踢十二碼分勝負，最後輸三比四32強出局。呢架「日耳曼戰車」以前可以拎到世界冠軍，今日竟然要係32強就出局，其實同而家歐洲經濟一樣，都係「日落西山」。接下來有法國打瑞典，西班牙打奧地利，葡萄牙對克羅地亞，真係唔知呢班傳統勁旅會唔會「爆冷」。

講起德國經濟，其實都係一團糟，因為中東能源危機問題，德國可能係今年陷入「技術性衰退」，其中德國DIW經濟研究所發布報告指出，德國經濟第二季和第三季可能出現萎縮，年底才會反彈趨穩。DIW預估，德國今年GDP成長預估將為0.5%，2027年預計將成長0.8%，較春季的預期低了0.5個百分點；而德國今年的平均通脹年增率將達到2.9%，明年可能進一步升至3%，高於歐洲央行設定的2%目標。

德國又稱「歐洲經濟火車頭」，德國衰，可能真係成個歐洲衰；但德國好，又唔見得成個歐洲好。歐洲經濟同世界盃一樣，往往都出人意表，而家連德國汽車業都出事，包括BMW計劃投入高達10億歐元用於重組，分析師表示，這可能導致多達1萬個工作崗位被裁減，歐洲汽車產量減少15%。

都係睇世界盃算，經濟嘅嘢都真係唔到我理。