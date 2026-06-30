30/06/2026 19:52

港股上半年已經鳴金收兵，有人歡喜有人愁，權重科網股第二季度跑輸，第三季度能否扭轉劣勢？AI硬件熱炒多時，下一次度再創新高還是見頂回落？霍峽重開，未來油價價格何去何從？

曾永堅：權重科網股更像消費股，難望短期扭轉劣勢

恒指權重科網股在第二季度表現弱勢，其中阿里(09988)、騰訊(00700)已連跌三個季度，而美團(03690)更連跌五個季度，而累計今年整個上半年，上述三股累跌超過兩成。曾永堅表示，上述股份無論是收入結構，還是現金流均與內地消費息息相關，主要涉及網購、外賣業務，就連騰訊的遊戲亦可視為消費的一部分。因此，有部分投資者更傾向將這些股份視為消費股，科技屬性逐漸失色。現時，面對內地消費無論是線上線下全面走弱的情況下，該等股價無可避免有下行壓力。

雖然阿里在AI收益方面佔比漸增，但主要涉及雲業務。而現時全球資金主要追捧的是AI硬件股，因此阿里沒有得到資金青睞。阿里的雲業績過去幾季亦未能滿足市場的預期，而網上平台的銷售與京東(09618)一樣面對增長放緩的情況，今年的618購物節銷售額增幅亦比去年遜色，主要是受到內地第二季度消費弱勢大環境困擾。

曾永堅指，儘管騰訊的遊戲業務表現較有韌性，兼具有海內外市場的優勢。惟隨著AI應用急速興起，日後網絡遊戲或要面對AI生成的挑戰，未必能保持市場的領導地位。即使騰訊目前在遊戲方面的收入及盈利相對穩定，但前景同樣充滿挑戰。至於百度(09888)，曾永堅表示，市場仍憧憬崑崙芯上市為百度帶來利好，畢竟晶片是目前環球資金熱炒的板塊。不過，市場對於百度本身的AI變現能力及商業化進度仍保持觀望。

綜合而言，權重科網股在第三季度仍然充滿挑戰，儘管股價累積跌幅不少，惟現時股價仍未足以吸引投資者入場。以阿里為例，即使股價從去年高位跌約一半，但預測市盈率仍有約16倍至17倍，而百度的情況亦相似，而騰訊情況略有不同，因騰訊主業務收入及盈利較穩定，此情況在短期內料能維持，加上現時市盈率約13倍左右相對偏低，該股一旦股價進一步下跌至400元附近，具有一定吸引力。

環球熱炒AI硬件股，高追當心接火棒

AI硬件股在剛過去的第二季度大放異彩，在環球資金追捧下，股價次季累積升幅驚人，多隻股份股價創新高。其中建滔積層板(01888)在第二季度累升4.3倍，股價由首季18.61元急升至次季最高107.2元，最多升4.76倍，傲視AI硬件股。而長飛光纖(06869)由於首季已經大漲2.5倍，次季升幅放緩至39.6%，但升幅亦已屬驚人。至於內地晶片代工龍頭中芯(00981)次季累升76.3%，而華虹(01347)次季更急升1.7倍，股價創新高。

曾永堅表示，AI硬件板塊在環球資金追捧的大氣候下，股價累升不少，甚至已經出現極度擁擠。雖然華爾街龍頭科企預計2027年的資本開支，仍可支撐目前高估值。不過，由於美聯儲局下半年面臨加息或縮表的壓力。一旦收緊資金流動性，龍頭科企減少資本開支，或市場傳來負面消息時，對AI硬件需求無疑造成一定的打擊，屆時已經累積巨大升幅的AI硬件股難免要藉勢回吐。雖然內地積極發展人工智能，受惠內地國策，國產晶片代工企業中芯、華虹備受看好，惟相關股價經過持續炒作後，已經透支明年的大部分估值。投資者現時追入，隨時有接火棒的風險。

建滔積層板受惠環球PCB需求上升，及資金持續追捧，股價在第二季不斷創新高。儘管PCB需求短期內預料維持高增長，股價升幅已經透支未來高增長的預期，加上大股東上半年兩度減持套現合共過百億元。即使預期未來營收將錄得高增長，但預測市盈率仍達40倍以上，現價並不吸引。至於長飛光纖，儘管預測市盈率比建滔積層板稍低，惟股價同樣透支未來高增長預期。曾永堅認為，AI硬件中長線前景仍然樂觀，惟股價短期內累積巨大升幅，加上這一波AI硬件股炒作具有杠桿成份，一旦市場流動性收緊，預料投資者鎖定利潤，股價將會出現較大調整。

曾永堅提醒，助長港股AI硬件股被炒起，除了環球AI發展大趨勢外，還因為港股部分股票貨源歸邊，市場炒作供求及稀缺性。投資者炒作部分半新股納入港股通、或未來有機會進一步納入指數成份股，這些都是北水熱衷炒作的主題。一旦正式入通或納入指數成份股後，追蹤指數基金被動買貨，則前期投資者或機構大手沽貨，造成入通或納入指數成份股經常出現反高潮現象。因此，投資者需留意當中風險。綜合種種因素，曾永堅預料，AI硬件股在第三季度有較大機會出現回調。

麥嘉嘉：黃金第三季料於3800至4400美元震盪

黃金方面，第二季度的金價走勢持續延續3月時的跌勢，以最大跌幅計算，本季度金價蒸發逾15%。麥嘉嘉解釋，美國通脹反彈、加息預期升溫，黃金作為無息資產在加息環境下吸引力下降；加上美元指數走強，金價以美元計價，美元走高會降低非美貨幣持有者的買入意願；再者全市場流動性緊縮，投資人為周轉現金被迫減持黃金，三大因素共同導致金價回落。

展望第三季，麥嘉嘉對金價看法中性偏謹慎。長線而言，全球央行持續增持黃金儲備、加上地緣不確定性長期存在，構成兩大結構性支撐；但短期通脹、加息預期、強美元、流動性緊張等壓力仍會持續壓制金價表現，預估第三季金價將在3800至4400美元區間震盪。她進一步指出，因市場依舊有大量資金投入AI相關個股，現金需求仍高，近期大型企業上市亦進一步吸走市場資金，流動性緊縮的情況將在第三季持續。

若投資者希望配置黃金，麥嘉嘉建議一般投資人優先考慮黃金ETF，交易成本較低；而金礦股易受礦企自身營運、成本等額外因素干擾。但由於目前對黃金立場中性偏謹慎，黃金相關資產佔投資組合比例維持在5%至10%即可。

若霍峽通航油組增產，布油低見70美元

第二季度國際油價上演「先飆後崩」的過山車行情，布油4月因霍爾木茲海峽關閉引發一舉衝破110美元大關，但6月因美伊停火談判取得進展、航道重啟而回落至70美元邊緣。展望第三季，麥嘉嘉推測三種情形，基礎情境發生的機率約六成，即霍爾木茲海峽分階段恢復通航，油組延續5月起的增產趨勢。在此情形下，布蘭特原油有機會回落在70至85美元區間。其餘四成機率中，三成屬於上行風險，即中東談判破裂、霍爾木茲海峽再度封鎖，油組停止增產，布油有機會衝上90美元附近；剩下一成則是油價大幅下挫的情形，前提是OPEC大幅擴增產量，同時全球需求急速萎縮，麥嘉嘉直言，該情形難以實現，暫時不用過度考量。

撰文：經濟通市場組記者佘詩偉、汪澤妍