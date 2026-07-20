10/07/2026 00:00

6月11日，《經濟通》邀請90後獨立股評人、全職炒家、同時在多個網上平台擔任主持及嘉賓的K Ho，舉辦一場粉絲交流見面會，由華泰金控（香港）股權衍生品部上市產品銷售主管溫蕎菲（Chelsea）主持。

只盯單日波動，不追連日大跌



眾所周知，近期港股走勢偏弱，恒指連跌陰霾在空氣中蔓延。不過K Ho的回應卻相當「不按牌常理出牌」—他直言自己根本不關注恒指到底連跌了多少天，更不會花心思猜當天是上升或下跌，他更在意的是「單日的波動區間」！

這一席話令人眼前一亮：原來在跌市也能打得漂亮。K Ho強調，投資者仍可在跌市中尋找買入機會，或在升市中等待低吸良機。尤其由5月以來，投資者手上能夠靠得住、能獲利的正股不多於10隻；與其在已出現帳面虧損的個股上「越陷越深」，不如把火力集中在波動可控、節奏可捉的操作上，而要在短線上運用槓桿。再配合他的觀點：藍籌股一旦穿底，往往難以翻身—這種直白的取捨邏輯，聽得人既緊張又興奮，因為它把「不確定性」變成了「可操作性」。

恒指持續下行 資金積極博反彈



資金流方面，Chelsea同樣帶來具體方向。她提到，在世界盃前的幾個交易日，儘管大市持續下行，市場仍見資金積極流入好倉博反彈，較多資金加倉的位置為23500點，聽眾可就此設計自己的部署策略。

K Ho亦補充，跌市中加好倉屬於「不認輸」行為，但亦是一場心理戰與節奏戰：若真要展開大跌浪，走勢通常不是一步到位，而是一浪低於一浪。於是當低位接近止蝕區附近，反而更容易吸引投資者去博反彈。Chelsea隨後從衍生工具層面補充其中原因：在跌市中，牛證會更貼價更平、「值博率」高吸引資金流入撈底，而熊證則往往即市較少貼價選擇。這種「工具屬性」搭配「市場節奏」的結合，實在讓人感到受用又振奮。

阿里巴巴要看更低？騰訊反可找節奏點

一講到個股，氣氛更是推到高點！

Chelsea提到阿里巴巴（09988），該公司被美國列入軍工企業名單後股價仍算硬淨，但近期卻出現七連跌，更連創一年低位，但仍見資金撈貨。K Ho更直接：只要阿里失守118元，下一個目標就是100元的紅底關口；若投資者想博反彈，不要硬去猜測方向，而是應配合槓桿工具—例如以1元風險博5元回報，使用牛熊證或認購證等工具更貼合策略。他還補充：舊科技股估值提升較難，所以投資者不如把精力放在短炒新科技股。Chelsea則同場提出操作思路：舊科技股股價復甦需時，可利用較長身、時間值衰減較慢的認購證進行部署，比如明年6月到期的阿里購28914。

另外关于騰訊（00700），Chelsea指出騰訊首季投入大額資金開發AI，並且市傳正在開發微信AI助理，商業化想像空間很大，而股價表現相對穩定，未有進一步下跌，亦是近期輪場流入資金最多的個股。K Ho更斷言騰訊已見短期底部，近期傾向在440至480元上落。

AI基建國企先行，軟硬件節奏不同



AI基建方向同樣為近期的市場焦點。K Ho直言，AI基建必定是國企先行受惠，因此三大電訊商的股價表現會相對理想；而在投資這類題材時，同樣以槓桿操作更佳。他個人對硬件股較有信心，軟件股則只宜炒半日—這種「題材也有時間表」的觀點，讓人對節奏二字重新有感。

在具體個股方面，Chelsea提到港股「大模型雙雄」智譜（02513）與Minimax（00100）。智譜於今年1月上市，主要在內地為企業提供AI解決方案。股價曾在5月底高見1993元，市值曾突破6000萬億元，更曾單日飆升47%，近期則有所回落。Chelsea提到智譜第一季度API定價累計漲幅超80%，而調用量持續攀升，毛利率由3.3%升至18.9%。這些數字不只是概念，更是「護城河」，彰顯了智譜於國產AI大模型領域的定價能力。

Minimax（00100）則以消費級市場為主，包括視頻模型海螺AI、虛擬社交App Talkie等。Chelsea提到其透過開源、晶片原生適配降低算力成本搶份額，未有跟隨行業趨勢漲價；月Token調用量最高約6.9萬億，約為智譜2.6倍，但客單價顯著低於智譜，被市場質疑其技術溢價能力。股價方面，Minimax今年初上市後最多升了五倍至1330元、但近期走勢轉弱，甚至一度失守450元。由此可見，題材再熱，也要看盈利模式與市場節奏。

AI算力鏈K Ho鍾情兆易創新



在AI算力產業鏈中，K Ho表示自己只鍾情兆易創新（03986），該股為國產快閃記憶體（NOR Flash）及微控制器（MCU）的龍頭，今年內最多升近3.2倍。至於壁仞科技（06082），他只將其納入觀察名單，該股今年最多上升約141%。同時，華泰亦推出了相關認購證（實際槓桿約兩倍）供投資者選擇—這種「主選＋備選」策略，也讓投資者更容易建立自己的風險框架。

SpaceX效應：金風非真正太空股



全球矚目的SpaceX已於6月12日上市，股價曾高升到225.64美元後回落至200美元以下。那麼有沒有本港上市的「相關概念股」呢？Chelsea提到金風科技（02208），皆因金風科技持有內地擬上市的商業航天企業「藍箭航天」4.14%股權，帶出部分商業航天連結。她亦提到金風科技是中國最大的風電設備研發及製造企業，也是全球最大風力發電設備製造商之一，全球市佔率約17.3%。

但K Ho強調金風並非真正太空概念股；若有人想借這條線去追到14、15元，投資者或許是「想多了」。這一刻很像把火熱的炒作情緒「拉回地面」：原來分析也可以同時提供警醒，令投資者更理性的部署。

消費類股如球員，各有位置

最後，世界盃開鑼在即，Chelsea則以世界盃的玩法，把相關消費股比喻成球队「正選十一人」，令內容更有畫面感也更容易記住。例如前鋒為家用電器相關股份，有美的（00300）、TCL電子（01070）及海爾智家（06690）。中場則為運動設備相關股份，有申洲（02313）、李寧（02331）、安踏（02020）。後防則為啤酒股份青啤（00168）、百威亞太（01876）、華潤啤酒（00291）及世界盃贊助商蒙牛（02319）

現場Fans反應熱烈、參與度極高！當大家把金融與比賽連結起來，就不再只是「數字」或「漲跌」，而變成一場把策略、節奏和風險一起帶上球場的熱血對話。

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