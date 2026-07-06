06/07/2026 08:45

要聞盤點



1、美國銀行引述EPFR Global數據顯示，截至7月1日當周，美股基金錄得172億美元資金流出，規模為三個多月以來最大。

2、伊朗周末為戰爭初期遇襲身亡的最高領袖哈梅內伊舉行盛大葬禮，悼念者高呼復仇口號。送葬儀式預計持續一周並吸引多達2000萬民眾參與，市場視此為伊朗在美國施壓下展示凝聚力的舉措。

3、石油輸出國組織(OPEC)上月石油產量大幅增加，惟仍明顯低於美伊爆發衝突前的水平。另外，OPEC+已同意於8月份再次小幅提高石油產量配額至18.8萬桶。花旗預計，隨著霍爾木茲海峽航運逐步恢復，布蘭特原油價格到年底有機會回落至每桶60美元。

4、歐洲央行管理委員會委員Nagel表示，央行應繼續警惕通脹風險並保持政策靈活性。另一位管委Moulin則認為，自6月份加息後，央行目前正處於從容位置。

5、美光科技周六正式動工擴建日本廣島工廠，計劃投資1.5萬億日圓（約93億美元）用於生產高頻寬記憶體等先進晶片，以應對人工智能市場需求。

6、中國證監會就完善上市公司再融資規則公開徵求意見，當中擬建立再融資定向增發「儲架發行」制度，允許企業採取「一次註冊、分期發行」的方式，並進一步優化小額快速再融資機制。

7、中國財政部發出公告，自2027年1月1日起，將取消對節能汽車減半徵收車船稅的政策；同時，亦會取消對純電動商用車、插電式混合動力商用車及燃料電池商用車免徵車船稅的優惠安排。

8、金管局總裁余偉文表示，未來人民幣國際化將會提速，這亦是香港的主軸工作，預計未來數周將推出更多關於人民幣國際化及人民幣債券市場的措施。

焦點股

壁仞科技(06082)

- IPO解禁即折讓10%配股，籌近71億元更超上市集資

快手(01024)

- 獲授權後上周五首斥4995萬元回購近117萬股，每股最高價43.3元

汽車股：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、理想汽車(02015)

- 內地明年起取消新能源汽車車船稅免徵政策，節能汽車減半優惠

晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- SK海力士本周五登陸納斯達克

手機設備股：小米集團(01810)、舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)

- 三星電子計劃第三季度DRAM平均售價環比上調20%，已通知部分客戶

建滔集團(00148)

- 完成60億元銀團貸款，獲超額認購4.4倍

三桶油：中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)、中國石化(00386)

- OPEC+同意8月再次小幅提高石油產量配額

國泰海通(02611)

- 料中期淨利潤最多205億元人民幣升30%，經營業績創同期新高

美圖公司(01357)

- 創始人兼董事長吳澤源上周五斥644萬元購160萬股，或續增持

創新實業(02788)

- 料扣額外納稅後中期盈利最多24億元人民幣升1.8倍

迅策(03317)

- 與格創東智戰略合作工業智能體訂備忘，重點圍繞泛半導體及新能源行業

思摩爾國際(06969)

- 控股股東億緯鋰能累沽2735萬股，准未來1年再減持最多3.5%股權

信能低碳(00145)

- 澄清Zhang聲稱股東大會屬無效及無具約束力，今早復牌

油金報價

紐約期油下跌0.66%，報68.24美元/桶

布蘭特期油下跌0.75%，報71.58美元/桶

黃金現貨上升0.17%，報4181.44美元/盎司

黃金期貨上漲1.69%，報4195.09美元/盎司