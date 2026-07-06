06/07/2026 15:39

美國經濟數據遜於預期，令市場對美國聯儲局近期加息的預期降溫，本地銀行推出港元定存優惠，搶佔更多港元資金。當中，渣打一周港元定存年息由5厘上調至6厘，存額由10萬元至2000萬元，適用於白金外匯會員或優先私人理財客戶兌換港元並開立定期存款，透過外匯交易網上理財／SC Mobile／分行／外匯專線辦理。

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渣打一周港元定存加至6厘，花旗3個月3.4厘

花旗3個月港元定存年息由3.3厘加至3.4厘，存額由5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000元港幣；「信用卡客戶定期存款利率額外回贈」：特選現有信用卡客戶（主要持卡人身份持有有效的信用卡需符合開卡日期的要求）可享新資金開立3個月定期存款利率額外1%回贈（回贈之定期金額最多600萬元）。

富融上調6個月至3厘，平安數字銀行一年期加至3.3厘

數字銀行富融上調6個月港元定存年息至3厘，起存額為1元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。另外，平安數字銀行上調12個月港元定存年息至3.3厘，存額由100元至1億元，適用於新舊客戶以新資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組