07/07/2026 17:17

滙控(00005)及渣打集團(02888)今日股價齊創上市新高，其中滙控曾升1.5%高見154.4元，渣打曾升逾2%高見227.4元。除中東局勢暫時平穩，隔晚道指再創新高外，香港黃金中央結算系統今日起試營運，滙豐作為首批直接參與機構之一，按黃金報價「HAU」完成逾6筆交易結算，渣打亦透過該系統完成7筆黃金交易。另外，近日傳出滙控及渣打正準備重大風險轉移(SRT)交易，以管理貸款違約風險，最新又傳滙控暫停向部分高風險私募信貸基金提供貸款。相信上述消息都利好滙控及渣打投資氣氛，若想吸納應如何部署？

（AP圖片）

艾橋智：滙豐按HAU報價完成6筆交易結算 擬擴港黃金儲存能力至200噸

香港黃金中央清算及結算系統今日起試行運作，滙控行政總裁艾橋智出席「香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」時表示，滙豐按香港黃金報價「HAU」完成逾6筆交易，今日結算，集團亦與精煉商、珠寶商等不同客戶進行交易，這是一個重大進展，有助改善流動性及增加交易，在做市商角色方面，集團將增強融資能力，在全球範圍內提供逾1000億美元黃金貸款。

艾橋智表示，滙豐在黃金交易、融資及託管方面已有150年歷史，環球央行於過去3年均非常熱衷於購買黃金，而香港零售市場對黃金的熱情亦相當高漲，滙豐黃金代幣已是全球第三大代幣化黃金產品，恒生黃金ETF規模亦於推出8天內激增至10億元，均展示黃金的熱熾需求。他指，滙豐在倫敦擁有600噸的黃金儲存能力，另在全球14個國家管理逾50個儲存設施，集團計劃在未來數月內將香港的黃金儲存能力擴大至200噸，目標未來在黃金市場佔有率達20%至25%。

渣打銀行亦宣布成功透過該系統完成首批合共七筆黃金交易及結算。渣打集團行政總裁溫拓思稱，黃金是一個全球性市場，渣打亦積極參與，希望未來可更好地把握機會，更好地服務客戶。

滙控行政總裁艾橋智（左二）及渣打行政總裁溫拓思（右二）（AP圖片）

傳滙控渣打正準備重大風險轉移交易 管理貸款違約風險

另外，據《彭博》近日報道，滙控正為一項與亞太區貸款組合相關的重大風險轉移(SRT)交易作準備，同時正加大使用這類對沖工具。報道引述知情人士透露，滙控正與投資者進行初步磋商，相關交易可能涉及來自香港、新加坡、印度及澳洲等市場的貸款，交易可能於今年稍後完成。

報道稱，作為Chakra SRT計劃的一部分，渣打集團亦正考慮一項約20億美元的全球企業貸款交易，但條款仍可能因與投資者的討論而有所變動。SRT愈來愈受銀行歡迎，可用於管理貸款組合的違約風險、提升償付能力比率等，報道指，SRT現行的票面利率通常超過10%，深受投資者喜好。

傳滙控暫停向部分高風險私募信貸基金續貸 因回報不足以彌補潛在風險

此外，據英國《金融時報》引述知情人士報道，滙控最近幾周通知部分私募信貸基金，將不再續作部分信貸安排或提供槓桿融資，原因是該行認為其回報已不足以彌補其潛在風險。英國過橋貸款巨頭Market Financial Solutions(MFS)今年年初突然宣告倒閉，並引發大規模欺詐指控，滙控及巴克萊等傳統大行集體踩雷，債權人在破產訴訟中發現，MFS涉嫌將同一批房地產抵押品「重複抵押」給不同的信貸基金與銀行，滙控在第一季財報中被迫為此案提列了高達4億美元的欺詐相關預期信用損失。報道指，滙控未來將把重點集中於風險較低的基金。

報道還指，一些大型銀行正在提高其提供槓桿融資的利率，同時下調用於抵押的某些貸款的估值，而隨著摩根大通、高盛和巴克萊等銀行行使其對個別資產的減記權，促使私募信貸基金管理人對資產池中的部分持倉進行置換。

惠譽上調香港銀行業展望至中性 料商業房地產資產質量壓力下半年緩和

另值得一提，評級機構惠譽近日表示，香港銀行商業地產(CRE)敞口帶來的資產質量壓力預計將在下半年緩和，因為過去幾年大部分不良CRE貸款已獲確認為減值，這支持將銀行業2026年展望由年中時的「惡化」上調至「中性」。不過，本地CRE問題貸款的處置仍將是漸進過程，抵押品處置時間拉長，預計將使暴露風險最高的銀行信貸成本維持在較高水平。

惠譽指，CRE貸款是近年香港銀行資產質量表現出現分化的主要驅動因素。壓力最早於2021年出現在與內地相關的敞口，其後自2024年起擴散至本地CRE組合及其他相關敞口。這導致多家銀行的資產質量評分被下調，而受影響最嚴重、評級緩衝有限的銀行，生存力評級亦遭下調。惠譽相信，大部分不良CRE敞口已在2025年底前變為減值。儘管地緣政治緊張等不確定因素依然存在，但更穩定的宏觀經濟環境，以及香港持續活躍的IPO市場，應有助於抑制本地CRE貸款進一步顯著惡化。

黃偉豪：滙控渣打業務穩健受捧唯有分注吸 滙控具收息概念更值博

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪表示，滙控及渣打這兩隻國際金融股對比其他金融類股份，整體走勢很強，過去一段時間都保持升勢及不斷破頂，相信最主要因本身業務較穩健，在過去幾個月港股波動較大之下，部分投資者會追捧此類股份，當中滙控更有很好的股息及分紅。其實，港股過去這段時間表現較兩極，一方面有投資者會選擇和AI硬件相關股份，亦有部分會投放於高息股，而滙控也屬高息一族故獲追捧，當然上述多方面的業務發展方向，整體對此類國際金融股仍屬正面。

不過，黃偉豪指，從估值角度來看，滙控及渣打股價過去升了很多，今日更再破頂，市帳率絕對不低，這是唯一現在才部署要小心之處，若要部署唯有分注吸納，當中較偏好滙控，始終論股息它比渣打吸引，現價仍有預期息率4.5厘算是不錯，最好能分三注以上買入，若做得到現價可先買一注，因未必等得到它回落，過去半年也不見很明顯回調，當然若能回至144、145元會更理想，到時可再加注。渣打操作上也大同小異，若要買也是現價先買一注，若能回至203、204元才再加注。若二選一則仍是揀滙控會較好，始終其收息概念較重。

滙控今日升0.86%收報153.3元，成交21.12億元；渣打升1.8%報226.2元，成交2.25億元。其他本地銀行股升跌不一，中銀香港(02388)升0.47%報43.16元，東亞(00023)升1.19%報12.81元，大新銀行(02356)跌0.08%報11.93元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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