08/07/2026 08:44

要聞盤點

1、美股周二（7日）走勢受壓，三大指數全線低收，主要受科技股拋售及地緣政治風險急升所拖累。道指從歷史高位回吐，收市跌130.76點，或0.25%，報52925.15點；標指跌33.58點，或0.45%，報7503.85點；納指跌302.47點，或1.16%，報25818.69點。

2、中東局勢急劇惡化，一天之內有多艘船隻在霍爾木茲海峽遇襲，美軍隨即對伊朗發動新一輪空襲，美國財政部亦撤銷允許伊朗銷售石油的豁免安排，刺激國際油價應聲急飆。伊朗亦向聯合國提交文件，主張有權控制霍爾木茲海峽部分水域。美國能源資訊局則預計，全球原油產量及運輸要到2027年才能恢復至戰前水平。

3、紐約聯儲銀行調查顯示，受累於醫療保健及租金成本料大幅上漲，6月份美國消費者對未來三年的通脹率預期飆升至四年新高。不過，紐約聯儲行長預期能源價格下跌將在未來數月推低整體通脹，並重申目前聯儲局的貨幣政策依然合適。

4、美國商務部數據顯示，由於進口增加出口倒退，美國5月份商品及服務貿易逆差按月顯著擴大42.2%至776億美元，創逾一年新高，當中對中國和加拿大的逆差亦有所擴大。

5、消息指，微軟已開始在部分軟件中轉用自家研發的AI模型，以減少對OpenAI及Anthropic的依賴；Meta推出新一代AI圖像生成模型「Muse Image」。

6、SpaceX周二起正式被納入納斯達克100指數，隨即獲摩根士丹利、高盛等至少六間大行及券商發表報告唱好，紛紛給予正面或睇好評級。

7、韓國記憶體晶片巨頭SK海力士規模達280億美元的美國IPO集資計劃反應熱烈，據悉已獲得數倍超額認購，並將於周四（9日）正式定價。

8、人民銀行6月份繼續擴大黃金儲備，其增持幅度更創下2023年10月以來最大紀錄。

9、瑞士寶盛發表《2026年全球財富及高端生活報告》，新加坡連續第4年蟬聯全球生活成本最貴城市榜首；蘇黎世則連跳3級攀上第二位；摩納哥升上第三。至於香港排名則連續兩年下跌，較去年再跌一位至全球第四貴。