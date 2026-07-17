08/07/2026 13:06

中國生物製藥(01177)旗下正大天晴藥業集團向阿斯利康(US.AZN)授予呼吸道病新藥TQC3721的海外權益，中生製藥最多可收19億美元外加銷售收益，另集團深化與葛蘭素史克獨家戰略合作，引入兩款呼吸領域創新藥，股價今早（8日）最多飆逾半成。值得一提，A股醫藥股第二季掀起回購潮，共68家公司實施回購，合計總金額較第一季增加54%，加上早前國家醫保局公布557個藥品通過基本醫保目錄初審，醫藥股近期股價表現已見好轉，或可再吼。

（中國生物製藥網頁截圖）

中生製藥向阿斯利康授予TQC3721獨家許可 最多可收19億美元





中國生物製藥公布，旗下正大天晴藥業集團已與阿斯利康就集團自主研發的PDE3/4抑制劑TQC3721訂立獨家授權協議，授予阿斯利康在中國以外地區開發、生產及商業化TQC3721的獨家許可，並授出TQC3721特定開發方案的全球獨家許可。根據協議，中國生物製藥將收取2億美元首付款，並可獲潛在開發、監管及銷售里程碑付款，總額最高19億美元，另可按TQC3721年度淨銷售額收取最高達雙位數百分比的分級特許權使用費。協議生效須待取得相關監管批准等慣常交割條件。

資料顯示，TQC3721為集團自主研發的吸入式PDE3/4雙重抑制劑，主要針對慢性阻塞性肺疾病(COPD)等呼吸系統疾病，目前霧化吸入混懸液已於中國開展III期臨床試驗，干粉吸入粉霧劑則推進至II期臨床。

集團表示，阿斯利康為全球呼吸領域領先藥企，雙方合作將結合其臨床開發及呼吸疾病專長，以及集團創新研發能力，加快TQC3721全球臨床開發，釋放其作為潛在同類最佳(best-in-class)藥物的臨床及商業價值。集團續稱，今次合作是繼今年2月與賽諾菲達成授權合作後，年內第二項與跨國藥企的授權合作，標誌國際化進程再進一步，亦反映集團自主創新能力及商務拓展執行力獲國際藥企認可。

中生製藥深化與葛蘭素史克獨家戰略合作 引入兩款呼吸領域創新藥

另外，中國生物製藥公布，附屬公司正大天晴藥業集團進一步深化與葛蘭素史克「GSK」於2026年5月達成的獨家戰略合作，推動兩款呼吸領域重磅創新藥物惠及更多中國患者。

根據協議條款，集團將獲得GSK兩款呼吸領域創新藥：氟替美維吸入粉霧劑、烏美溴銨維蘭特羅吸入粉霧劑在中國內地的商業化權益。集團將負責該等產品在中國內地的進口、分銷、醫院准入以及推廣和非推廣活動，該等產品產生的全部銷售收入將確認為正大天晴的營業收入。

A股醫藥股次季掀回購潮 另557個藥品通過基本醫保目錄初審

值得一提，今年4月1日至6月21日，共有68家A股醫藥公司實施回購，合計總金額38億元（人民幣，下同），較一季度（24.66億元）增加54.1%。期間，有70餘家公司發布回購預案，較一季度（31家）翻倍，計劃回購金額（以回購上限計算）超百億元，較一季度大增3倍左右。實施回購的公司中，創新藥和CXO（醫藥研發生產外包）企業是絕對主力。其中，藥明康德(02359)(滬:603259)和泰格醫藥(03347)(深:300347)均拋出最高10億元的回購計劃，信立泰(深:002294)和特寶生物(滬:688278)則拋出了最高5億元的回購計劃。

（AP圖片）

政策面上，6月29日，國家醫保局公示了通過2026年國家基本醫保藥品目錄及商保創新藥目錄調整初步形式審查的藥品名單，共有557個藥品通過基本醫保初審，另有54個藥品通過新設的商保創新藥目錄初審。《證券時報》梳理，本次形式審查最核心的變化在於：一是「預申報」機制首次落地。以前藥品必須拿到正式註冊批件才能申報醫保，很多剛獲批的創新藥因為時間窗口問題錯過當年調整。現在允許申報時尚未獲批，但6月10日前完成技術審評的藥品預先申報。摩根大通測算，這一改動可將藥品從獲批到納入醫保的時間差，從1到2年大幅壓縮。二是「商保先行，醫保跟進」 模式正式確立。高價創新藥多了一條支付通道，市場對「靈魂砍價」的擔憂大大緩解。

財通證券：行業底部機會顯現 中泰證券：政策面基本面逐步改善

財通證券指，全球醫藥景氣度迎來共振，美股標普生物科技指數(XBI)持續走強，主要由於美國FDA近期在新藥審評方面釋放出更為寬鬆的創新藥加速審評訊號。同時，國內醫藥基本面維持向好，國內創新藥、CXO領域的發展捷報頻傳，如國產創新藥閃耀ASCO，多項突破性技術成就大放異彩，創新藥對外授權金額再創新高。財通證券又強調，醫藥股掀回購潮，行業底部機會顯現。

中泰證券認為，醫保目錄調整對創新藥的傾斜力度達到了空前高度，「基本醫保保基本、商業保險補高值」的分層機制初具雛形。這一趨勢下，創新藥的放量周期將大幅縮短，具備國際化潛力、臨床急需的創新藥及其中上游產業鏈投資機會提升。而近期創新藥反彈引領醫藥板塊領漲市場，強勢吸引增量資金。基於當下行情，以及醫藥板塊的基本面——股價估值相對底部、政策面基本面逐步改善，或可積極加配醫藥板塊，行情可能從創新藥陸續蔓延至醫藥板塊整體行情。

光大證券表示，當前低利率、市場震盪、醫藥板塊估值低位及人口老齡化多重共振下，醫藥高股息標的具備極高配置價值，且醫藥作為成熟賽道企業，現金流充沛、分紅穩定可持續，3.5%-12%的股息率顯著優於主流固收產品。相較於周期、銀行等紅利資產，醫藥依託剛需屬性兼具防禦性與溫和成長，是當下機構底倉配置的優質選擇。

熊麗萍：藥股要靠消息刺激升勢難持續 中生製藥5.5元阻力頗大

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，近期藥股表現稍為好轉，尤其是生物科技藥，有指人工智能股已升過一輪，所以有些資金早前開始再留意這些生科股。不過，中生製藥今日上升是基於另一原因，因新藥授權方面可收19億美元， 而且授權後公司將來還可就於中國以外售賣多少獲得分成，所以凡是有新藥能夠授權予一些國際品牌，股價一定會升，但可能之前已先行上升，中生製藥就已由4元升至5元，加上生科股近期已升了不少，現價不建議追入，在上述消息消化完後可能會有調整。其實，藥股也很難持續上升，要靠再有消息，而中生製藥或有機會再升多些少，但料5.5元阻力頗大。

熊麗萍又認為，資金近期炒過一輪藥股後，未必再停留於此板塊，因藥股其實頗難操作，一方面要看有否資金流入整個板塊，另外很視乎個別股份本身業務有甚麼新進展，或者有甚麼新藥，如中生製藥真的有種藥物可收回一大筆收益，但股價反映完未必會繼續升，整個板塊都是升完一輪跟著又調整下來，升勢暫不見持續性。

中生製藥半日升2.08%收報4.92元，最多升6.85%至5.15元，成交6.03億元。其他醫藥股卻普遍下跌，信達生物(01801)跌0.69%報86.6元，石藥集團(01093)跌0.89%報7.8元，翰森製藥(03692)跌1.04%報32.22元，康方生物(09926)跌1.69%報96元，三生製藥(01530)跌2.57%報17.8元，泰格醫藥跌0.58%報34.48元，恒瑞醫藥(01276)跌0.17%報59.6元，聯邦制藥(03933)跌0.55%報9.12元，藥明康德(02359)跌2.6%報146.4元，藥明生物(02269)跌1.2%報36.34元，惟榮昌生物(09995)升1.71%報83.15元，再鼎醫藥(09688)升2.48%報15.3元，復星醫藥(02196)升0.12%報16.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

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