29/07/2026 16:00

無論係去旅行、供仔女去外國讀書、網上「課金」買心頭好，定係近年好 Hit 嘅移居海外做「Digital Nomad」，唱外幣係生活嘅指定動作。一講到唱錢，好多人第一時間仲係諗起去街舖嘅找換店，硬係覺得大銀行匯率貴、實會「食水深」。如果你仲有呢個諗法，真係要 update 下啦！等數據說話，根據網上各銀行公開最新「銀行賣出價」，滙豐喺多隻熱門貨幣嘅匯率其實非常「打得」，可以打破「傳統銀行等於貴」嘅迷思，幫你拒交換匯「唱錢智商稅」！開 HSBC HK App 比較即時匯率 → 揀外幣 → 兌換。

用匯率說話：滙豐定價真係「明顯更抵」

正所謂「數據勝於雄辯」，只要直接對比下市場定價，就會發現滙豐正提供緊具吸引力嘅「明顯更抵」匯率。我哋以每單位外幣兌港紙嘅「銀行賣出價」計（數值越細，對我哋消費者就越著數）。日圓（每百日圓）報價與其他主要銀行嘅報價比較，滙豐更具競爭力。去新加坡玩唱定嘅新加坡元，滙豐一樣贏過其他大行。至於去歐洲或者紐西蘭嘅歐羅同紐西蘭元，滙豐都明顯抵好多。只要揀啱銀行唱外幣，小數怕長計，慳落嚟嘅差價同回贈隨時幫你慳到一筆！

📊 數據說話滙豐與其他主要銀行匯率對比*

​（以每 1 單位外幣兌港幣之「銀行賣出價」計算，數值愈低愈有利，資料截至2026年7月20日 16:00（香港時間），以各銀行公開「銀行賣出價」比較。）

貨幣 滙豐 其他主要銀行報價高達 日圓 (JPY/100) 4.8492 4.8580 新加坡元 (SGD) 6.0909 6.1027 歐羅 (EUR) 9.0090 9.0278 紐西蘭元 (NZD) 4.6183 4.6239

實戰攻略：神級「回贈組合拳」 輕鬆慳

匯率平少少，加埋滙豐嘅多元產品，隨時可以打出一套「回贈組合拳」，幫你唱錢平更多！

● 例子 1：日本賺多晚溫泉酒店 本身係動漫迷嘅 Yumi 醬，每年去日本旅行加埋網購，閒閒地都使成 100 萬 Yen。如果佢喺滙豐唱日圓，單計匯水差價已經比其他銀行慳咗港幣 $88。更醒目嘅玩法，係配合埋滙豐 Mastercard 扣賬卡做海外簽賬，直接扣外幣戶口餘額。咁樣唔單止可以豁免 1.95% 嘅外幣交易手續費（FCC），仲賺埋高達 0.5% 無上限回贈⁺，額外慳多港幣 $1189！夾夾埋埋慳咗超過港幣 $1277，呢筆錢夠住多晚溫泉酒店！

項目 假設/數據 計法（示例） 估算結果 兌換金額 $1,000,000 JPY — — 匯水差價（兌換） 日圓銀行賣出價：其他主要銀行4.8580 vs HSBC 4.8492（JPY/100） 差額 0.0088（HKD/100 JPY）×（1,000,000/100） 約港幣$88 現金回贈（海外簽賬） 高達 0.5%⁺ 合資格簽賬折算港幣 × 0.5%⁺ 約港幣$242 節省手續費（FCC） 1.95% FCC 合資格簽賬折算港幣 × 1.95% (如適用，視乎簽賬額及條款) 約港幣$538 合共（示例） — 匯水差價 + 現金回贈 + 節省手續費 約港幣$868

● 例子 2：歐洲旅居阿 Loid 嘅全年慳錢大法 近年流行「Work from anywhere」，揀咗去意大利旅居一年remote work嘅「Digital Nomad」阿 Loid 一樣受惠。歐洲消費唔平，阿 Loid 每個月生活費大約要$3,000 歐羅。透過滙豐將份糧先唱做歐羅再用滙豐 Mastercard 扣賬卡消費及處理開銷，每個月可以慳番約港幣 $56 差價、賺港幣 $135 回贈，仲慳埋價值約港幣 $528 嘅手續費！即係每個月慳港幣 $719，全年總計慳高達港幣 $8,628！一年慳近港幣九千蚊，差唔多等於佢喺歐洲一個月嘅租金。揀啱銀行，變相幫自己賺多個月免費住宿，真係節省更多！

項目 假設/數據 計法（示例） 估算結果 每月消費/兌換 $3,000 EUR — — 匯水差價（兌換） 歐羅銀行賣出價：其他主要銀行 9.0278 vs HSBC 9.0090（EUR） 差額 0.0188（HKD/EUR）× 3,000 約港幣$56 現金回贈（海外簽賬） 高達 0.5%⁺ 合資格簽賬折算港幣 × 0.5%⁺ 約港幣$135 節省手續費（FCC） 1.95% FCC 合資格簽賬折算港幣 × 1.95% (如適用) 約港幣$528 每月合共（示例） — 56 + 135 + 528 約港幣$719 全年合共（示例） 12 個月 719 × 12 約港幣$8,628

● 例子 3：資助仔女海外升學嘅堅實後盾 至於要供仔女去海外升學嘅家長，滙豐一樣係堅實後盾。本身係業主嘅李太，阿女上年去咗紐西蘭讀書，每年要匯 $60,000 紐西蘭元交學費同生活費。用滙豐唱紐西蘭元，比起匯率較差嘅銀行已經慳咗約港幣 $336。見啱價用HSBC HK App唱定錢再做埋定期仲有高達13厘息(App限定利率)，存一星期即賺多$150紐西蘭元 = 約港幣$692。經滙豐進行轉賬，筆錢唔單止可以快至下一個營業日過落阿女喺紐西蘭嘅戶口，仲免收海外費用，保證安全送達全球超過50個國家/地區嘅匯豐戶口。小數怕長計，家長用滙豐過數精明又安心。

項目 假設/數據 計法（示例） 估算結果 每年兌換 $60,000 NZD — — 匯水差價（兌換） 紐西蘭元銀行賣出價：其他主要銀行 4.6239 vs HSBC 4.6183（NZD） 差額 0.0056（HKD/NZD）× 60,000 約港幣$336 定期利息示例 高達 13 厘（App 限定利率）；存 7 日 存款金額 × 年利率 ×（7/365） 約$150 紐西蘭元 折算港幣示例 $150 NZD 以示例匯率折算 約港幣$692

佛系理財：全天候自動排盤 ＋ 尊尚禮遇

對於專業及高資產淨值投資者嚟講，外匯唔單止係消費，更係資產分散同對沖嘅重要策略工具。當涉及數以十萬甚至百萬美元海外物業或者資產成交時，成為滙豐尊尚兌匯會員仲可以專享低至七折嘅買賣差價折扣，慳番好多兌換成本，現時加入滙豐尊尚兌匯可賺高達 $6,888「獎賞錢」迎新獎賞。

想喺波動市況中輕鬆捕捉機遇？以後唔使再晚晚眼光光望實個mon等靚價啦！設定外匯限價買賣指示（FX Order Watch），只要 Set 好心水目標價，系統就會全天候幫你睇住個市，一到價就自動買賣。呢套「佛系理財」大法可以幫你隨時隨地精準高沽同撈底 ，輕輕鬆鬆擴大外匯資金版圖。

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風險提示及免責聲明： 貨幣兌換涉及風險。外幣及人民幣存款的價值需承受因匯率波動而產生的風險。倘若您選擇將外幣及人民幣存款兌換為其他貨幣時的匯率較當初兌換外幣及人民幣時的匯率為差，則可能會因而蒙受本金損失。本資訊旨在提供予香港境內人士，並不構成邀約、游說或建議出售或購買任何結構性產品或金融產品。優惠受相關條款及細則約束。

扣賬卡一經啟動，即表示您同意相關條款及細則，並接納啟動新卡信件上所列印的預設每日消費限額（不適用於補發卡）。在啟動該卡後，主卡持卡人可因應需要隨時登入HSBC HK App內的「銀行卡」分頁或致電 (852) 2233 3000，設定該卡的消費限額。如您不啟動扣賬卡，該卡將於6個月後自動取消。

如這是您的補發或更換到期扣賬卡，當您補發新卡的申請一經處理，或續期的新卡啟動後，舊有扣賬卡將會失效。請將失效的舊卡妥善處理，例如剪成兩截作廢，以保障戶口安全。

*文中的比較及計算示例僅基於過往/當時點之公開匯率資料作參考，外匯匯率及銀行定價可隨市場情況變動，並不構成任何保證或承諾滙豐日後之匯率/定價將持續較市場或其他銀行更優。實際以交易當刻匯率、入賬及相關條款為準。

⁺現金回贈比率將根據您的滙豐 Mastercard扣賬卡的種類及綜合理財戶口級別而定。滙豐環球私人銀行及滙豐卓越理財尊尚客戶的滙豐 Mastercard 扣賬卡合資格交易可享0.5%回贈，而滙豐卓越理財及滙豐One客戶的滙豐 Mastercard 扣賬卡合資格交易亦可享0.4%回贈。

投資涉及風險。

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