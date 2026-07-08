08/07/2026 10:30

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

據央視新聞報道，當地時間7月7日，美國中央司令部表示，美軍中央司令部部隊已開始對伊朗發動一系列強力打擊，以回應伊朗針對國際水道中由平民船員操作的商業航運實施瞄準和襲擊。 今日早盤油價急劇上漲，紐油上漲近3％。恒指昨日受制於廿天線，今日外圍急颳淡風，料走勢急回？





SK海力士正式開啟美國存託憑證簿記建檔程序，此次上市規模將躋身全球史上最大IPO之列，並有望成為外資企業在美交易所有史以來規模最大的一次上市。受此前約兩周股價下滑約5％影響，公司將本次ADR發行的預計募資規模從約290億美元下調至約280億美元，縮水約10億美元，但市場認購情緒熱烈。ADR上市前夕晶片股有搞作？

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