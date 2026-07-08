08/07/2026 13:17

中東局勢急劇惡化，美股三大指數全線低收，惟港股在昨日（7日）稍作調整後，今早再度發威，北水半日淨流入已超過百億元，資源股、AI概念、科網、內銀集體抽升，解禁半新股動力仍足，帶動恒指突破20天線（約23763）及兩萬四，半日收報24057，升560點或2.4%，創自6月18日以來新高，主板成交近1884億元。恒生中國企業指數報8009，升239點或3.1%。恒生科技指數報4702，升195點或4.3%。

恒指突圍上看24200 惟防油價破80警號

恒指今日早段大升逾400點，一舉攻破並企穩在20天線之上，踏入7月開局已有4個交易日錄得升幅。天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，大市今日強勢反彈，主要受惠於資金大輪動。他指出，自7月開始，市場資金明顯由早前炒熱的AI算力板塊，轉移至估值落後的傳統大型科技股，帶動科網藍籌重拾升勢，並推動恒指進行技術修復。李偉傑建議，若投資者手頭上已持有傳統科技股，目前不妨看多一個星期，以觀察資金續航力。

此外，中東局勢急劇惡化。受霍爾木茲海峽多艘船隻遇襲，以及美軍空襲伊朗等消息刺激，國際油價應聲急飆。李偉傑認為，美伊局勢對港股的直接影響有限，市場焦點主要在於油價飆升所引發的通脹壓力，將直接動搖未來的息口走勢。他預計若油價於70美元水平徘徊，對投資市場整體影響不大，但當油價衝破80美元大關，則將觸發強烈警號，因通脹壓力將大增，聯儲局再度加息的機率亦會重新飆升，對大盤帶來負面衝擊。

展望恒指短期走勢，李偉傑預計大市短期內可上望24200點，主要阻力區間介乎24000至24200點。他指出，大市後市若要維持一頂高過一頂的升勢，技術上最少要成功突破並企穩在24000至24200點水平，藉此構築一個新的高位整固平台，方能凝聚進一步向上開展浪潮的動力。至於後市能否成功闖關，他強調主要仍取決於重磅科網股能否再度發力。

撰文：經濟通通訊社市場組