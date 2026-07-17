08/07/2026 14:42

除了傳統板塊外，近期港股市場亦迎來一波AI概念股的解禁潮。市場原本憂慮各大AI新星在禁售期屆滿後，會引發套現沽壓，然而從個別龍頭股的實際表現來看，大戶長線持有的信心依然顯著高企，當中尤以智譜(02513)的解禁表現最為矚目。市場消息指出，已有近70%的基石投資者明確表態看好公司的長遠發展，並承諾擬繼續持有相關股份。受大戶強心針帶動，智譜周三開市後表現強勁，早盤曾報1899元，急升近18%。

天風國際李偉傑向《經濟通通訊社》表示，相關大模型概念股有望持續受惠，且核心股東亦具備長線持股信心。不過，他提醒投資者仍需留意其餘三成基石投資者會否有潛在的套現動作，故建議先觀察一星期。在技術走勢方面，智譜的短期支持位可參考50天線約1375元水平，而短期阻力位則需上望7月初開市的大陰燭位置約2160元。

至於另一隻重磅GPU概念股天數智芯(09903)，今日亦跟隨板塊造好，早盤一度大升約11%，並成功企穩在50天線之上。李偉傑指出，股價能企穩關鍵均線，反映市場中長線依然看好該股前景。對於該股的後市部署，他同樣建議投資者先觀察一星期，技術上其短期支持位落在50天線約542元，阻力位則同樣看7月初開市的陰燭位置約706元。

李偉傑總結建議，無論是目前正持股、還是有意伺機部署入市的投資者，未來一星期均應保持耐性，密切留意基石股東會否有進一步的減持或轉手動作，待資金流向塵埃落定後再作定奪。

（Shutterstock圖片）

周四早盤，智譜(02513)續升21%，報2208元，該股成交約185萬股，涉資37.5億元。

科技新聞網站《The Information》引述消息人士報道，智譜正在評估自研人工智能(AI)晶片的可能性，以應對旗下GLM系列開源大模型需求激增，及美國出口限制導致的算力資源緊張問題。

智譜解禁後即宣布二級市場融資計劃，擬向不少於六名承配人配售最多1978萬股新股，佔擴大後的已發行股份數目約4.25%，每股作價1588元，較公司上日收市價1825元折讓12.99%，集資淨額高達313.75億元，不僅開創今年港股最大集資規模，亦較其年初來港IPO時集資額50億元多逾5.7倍。公司並透露，截至今年6月底，首次公開招股(IPO)所得款項淨額已動用逾93%。

公司預期，配售事項完成後，已發行股份將由4.4584億股增至4.6562億股，單一最大股東集團持股比例將由29.84%攤薄至28.58%，仍為公司最大股東；承配人則合共持有約4.25%股權，而公眾持股量仍符合上市規則要求。配售事項須待上市批准及其他先決條件達成後方告完成。

撰文：經濟通通訊社市場組