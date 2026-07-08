08/07/2026 15:40

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，美伊戰爭雖然仍有零星衝突，但市場最關注的是油價，汽油價格已有所回落，雖然6月非農就業數據稍為偏弱，但3月、4月及5月的就業增長亦較強，反映美國經濟處於「不太強亦不太弱」的狀態。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（吳仲賢攝）

料美國今年加息迫切性不高，若10月加息或較「敏感」

他續指，美國今年加息的迫切性不高，聯儲局不需急於調整利率，但若10月進行加息，距離美國中期選舉僅剩數周，屆時加息會較「敏感」，因此認為聯儲局要不提早在9月加息，要不就等中期選舉結束後再作決定。

他提及，市場愈來愈多投資者開始質疑韓國及台灣股市後市表現，資金有機會形成輪動，回流至內地及香港市場，此點值得持續觀察，又指內地下半年有機會加大財政政策力度以刺激消費和經濟，或成為內地及香港股市的催化劑。

倘美國今年不加息或明年減息，將有利黃金後市

對於黃金，他表示，各國央行目前依然持續增加黃金儲備，且預計短期內這一趨勢不會有太大改變，並指若美聯儲局今年不加息，甚至明年開始減息，將對黃金的後市走勢相當有利，並強調黃金不是避險資產，並指黃金價格的波動幅度比股票還要高，在過去幾個月發生地緣衝突期間，黃金價格不升反跌。

對內地及香港股市不會太悲觀，料下半年將會出現更多正面消息

許長泰表示，隨著中東局勢逐步穩定，全球經濟陷入滯脹或衰退的風險大幅降低，全球經濟下半年有條件保持穩定增長。维持「股優於債」的配置方向。

在股票策略方面，他建議適度分散風險，在內地及香港股市方面，強調對內地及香港股市不會太悲觀，具備「整體估值偏低」與「機構投資者持倉比重處於低位」的優勢，在資金輪動過程中可望受惠資金流入。

他續指，港股上半年表現相對偏軟、消息平淡且缺乏催化劑，但相信下半年正面市場消息將多於負面消息，整體氣氛有望改善，可留意下半年政府會否加大政策扶持以及「各大科技龍頭在把AI融入生態圈時有沒有取得突破」，均對港股帶來正面助力。

在美股方面，他建議，不要只買入科技板塊，亦不需要完全減持科技股，但應多關注與經濟周期掛鈎的行業，例如如消費、金融、工業板塊。

撰文：經濟通採訪組