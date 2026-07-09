09/07/2026 07:41

中東局勢顯著升溫，美國和伊朗再爆發軍事衝突，惟國際油價表現冷靜，反映地緣政治恐慌溢價的邊際效應正在遞減。油價波動倒迫石油入口國推動能源自主，使供需出現結構性變化，今輪衝突已成全球加速石油戒斷的轉捩點。

美伊以戰迫和，外交渠道未關閉

衝突升溫的背景需要注意，近期全球石油供應澎湃，甚至去到過剩的地步，確實強化了特朗普政府在談判桌上的籌碼，態度更加強硬，伊朗於是展現實力，動用王牌，攻擊商船來展現自己對霍爾木茲海峽控制權，美方亦對伊朗發動攻擊，並宣布撤銷豁免伊朗石油出口相關制裁的許可，令局勢升溫。

然而，今輪衝突本質上仍然是「以戰逼和」的極限談判伎倆，美方至今未有關閉外交溝通渠道，官員強調停火協議仍然有效，會繼續與伊朗談判，伊朗亦未採取會真正引發全面大戰的非理性封鎖，市場顯然已看穿了這一點。

事實上，本來外界擔心美國無力維持中東秩序，會使地緣風險永久升溫，產生長期的溢價，結果沒有發生，美伊簽諒解備忘錄以來，石油價市場一直相當冷靜，價格短時間內已回落至戰前水平，即使如今局勢有明顯升溫，市場並未過度恐慌，這種「烽火連天，油價不驚」的現象，反映石油需求正經歷範式轉移。

過去幾個月的動盪局勢與高油價，似乎成為轉捩點，各國深刻體會到依賴中東石油的戰略風險，被迫採取強硬手段推出綠色新政與節能政策，促成了結構性的需求變化。

中國作為全球第二大石油消費國，隨著能源轉型推進，傳統石油需求已進入長期結構性下降，中石油亞太（香港）副總經理張長寶明確指出，中國的石油需求預計就在今年達峰；中國石油規劃總院更預測，2026年中國石油消費量將按年大跌4.9%。

去石油化加速，中東增產求變現

日本、印度等對能源危機敏感石油入口大國，也在這波危機催化下加快轉型，節奏或有不同，但「能慳就慳、能轉就轉」已成共識，例如印度便大力推動提高可持續生物燃料的比例，試圖從根本上削弱對中東原油的依賴。

需求端的長期轉型，反過來也改變產油國的行為模式，中東產油國愈來愈明顯意識到，隨著需求結構性減弱，必須加速將資源變現，這種趨勢已改變市場預期，加上全球能源供應鏈在今次危機中，展現了較預期驚人的應變能力，進一步壓制了油價。

短期而言，油價走勢仍受中東戰局牽制，因應最新衝突，美國財政部原本放寬至8月21日的伊朗石油出口豁免期限，已縮短至7月17日終止，僅允許現有已授權的交易進行交收，各方密切注意這條死線會否有所鬆動，接下來海峽的局勢發展和美伊的外交互動，仍是當前最大的市場震盪源。

長期來講，這場中東危機成為全球加速擺脫石油依賴的催化劑，中國石油需求見頂，向世界展現「轉」才是出路，只有當石油不再是不可替代的命脈，才能真正化解部分國家以石油作為地緣政治武器的威脅。