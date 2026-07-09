09/07/2026 08:46

要聞盤點

1、受中東地緣政治局勢急劇惡化及聯儲局貨幣政策前景不明朗雙重夾擊，美股三大指數普遍承壓走低。道指收市跌576.76點，或1.09%，報52348.39點；標指跌21.14點，或0.28%，報7482.71點；納指盤中一度跌逾1%，尾市收復失地，最終倒升 51.96點，或0.2%，報25870.65點。

2、在特朗普宣布美伊臨時停火協議已告終後，美軍連續第二日對伊朗發動空襲。特朗普更威脅將封鎖伊朗港口並接管其石油出口樞紐哈爾克島。伊朗官媒隨即反擊，揚言美方若發動襲擊，將封鎖霍爾木茲海峽並加倍還擊。

3、美國5月份消費信貸出現2024年以來首次下滑，整體減少約1.82億美元，主要受循環信貸錄得跌幅所拖累。

4、儘管日本政府的財政支出計劃引發當地債匯市場震盪，但評級機構穆迪認為，日本的信用評級依然穩固，風險非常均衡。

5、國際貨幣基金組織基本維持今年全球經濟增長預測不變，指出人工智能熱潮有望抵消中東地緣局勢帶來的負面衝擊，但全球經濟前景依然面臨下行風險。

6、據悉英國高級國防官員正極力游說有望於本月稍後出任首相的貝安德，促其考慮放寬財政限制，當中包括研究發行戰爭債券的可行性。

7、據報南韓記憶體晶片巨頭SK海力士其ADR認購反應熱烈，已錄得逾7倍超額認購，並將於周四進行定價。

8、市場消息透露，美國銀行近幾周向OpenAI提供了高達5.2億美元的信貸額度，此舉旨在該人工智能巨頭日後進行IPO時，能於承銷團隊中爭取關鍵席位。

9、中國今日將公布6月份通脹數據。市場普遍預計，工業生產者出廠價格將加速上漲，而居民消費價格的漲幅則料會有所放緩。

10、滙豐環球研究發表下半年本港樓市展望報告，直言受惠於需求改善、供應減少及人口淨流入，本港樓市上升周期仍將延續。不過報告指出，本港樓價年初至今已急升一成，已超越原先全年漲7%的預測，並較去年低位反彈16%，因此下半年的升幅或會有所放緩。